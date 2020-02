Sexfantasien sind super! Sie können Blockaden lösen, inspirieren, unser sexuelles Erlebnis bereichern und obendrein ermöglichen sie uns, auf unsere Sehnsüchte und Wünsche einzugehen, ohne diese in der Realität und mit all ihren Konsequenzen durchleben zu müssen – was manchmal sehr von Vorteil sein kann!

Tatsächlich haben zwar keine zwei Menschen genau die gleichen Sexfantasien. Doch während die einen sich in ihrer Vorstellung stark an der Realität orientieren und im Bereich des Möglichen bleiben, haben andere zum Teil sehr abgefahrene Ideen à la Sex mit Außerirdischen in der Sauna vor laufender Kamera gefesselt an die Aufgusskelle ...

Welche Sternzeichen in ihrer Fantasie das Unmöglichste möglich machen? Verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben die schrägsten Sexfantasien

Wassermann

Außerirdische? Sex vor laufender Kamera? Für den Wassermann als Vorstellung gar nicht mal so schräg! Das Luftzeichen hat nicht nur eine blühende Fantasie, sondern hält darüber hinaus auch alles, woran wir glauben können, grundsätzlich für möglich. Also an alle Aliens: Wisst ihr Bescheid ... 😜

Waage

Waagen gehören zu den kreativsten Sternzeichen überhaupt, außerdem spielt Sex für sie eine große und wichtige Rolle im Leben. Klar, dass diese Kombination zu ungewöhnlichen Fantasien führt! Geht es allerdings um die Umsetzung, gibt sich das Sternzeichen gerne auch mit Klassikern und bewährten Praktiken zufrieden, falls vom Sexpartner gewünscht – schließlich bleibt ihm für das gewisse Extra immer noch seine Vorstellungskraft ...

Skorpion

Skorpione sind besonders im Gebiet Rollenspiele Experten! Domina und Sklave? Vorgesetzte und Untergebener? Zwei Fremde? Solche Rollenverteilungen sind für das Wasserzeichen viel zu langweilig und naheliegend! Wenn der Skorpion seiner Fantasie einmal freien Lauf lässt, erschafft er heißeste Geschichten und prickelndste Konstellationen ...

Schütze

Sex ohne Fantasie? Wäre dem Schützen viel zu langweilig! Das Feuerzeichen könnte sich nie mit dem zufrieden geben, was in Wirklichkeit geht. Schließlich setzt die Realität uns immer auch Grenzen und mit denen stehen Schützen grundsätzlich auf Kriegsfuß. Allerdings lässt sich der Schütze von Träumen und Vorstellungen für Experimente in der Wirklichkeit wiederum gerne inspirieren ...

