Horoskop: Diese Sternzeichen haben gern spontanen Sex

So unterschiedlich wie die Sternzeichen sind, sind auch ihre Vorlieben im Bett. Welche Sternzeichen ganz besonders spontan sind? Das liest du hier.

Die einen mögen es langsam und liebevoll, die anderen leidenschaftlich und wild und wiederum andere mögen beides zu gleichen Teilen, je nach Stimmung und Setting. Doch während für viele zu einer gelungen Bettgeschichte ein Vorspiel gehört, finden andere spontanen Sex noch viel reizvoller. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus, doch einige Sternzeichen sind dafür bekannt, besonders spontan und experimentierfreudig zu sein.

Diese Sternzeichen liebe Spontaneität und Abwechslung

Wassermann

Lebenslustig und ausgelassen, so kennen wir den Wassermann und das spiegelt sich auch in seinem Liebesleben wieder. Er liebt es zu experimentieren und Neues auszuprobieren, Hauptsache es macht Spaß. Routinen langweilen ihn schnell, deshalb braucht es Abwechslung, um den Wassermann bei der Stange zu halten. Für spontanen Sex ist er daher immer zu haben. Die heiße Nummer zwischendurch, ein kleiner Quicky, aber auch sinnlich und ausdauernd: Der Wassermann lässt sich gern inspirieren und ist für jedes erotische Abenteuer zu haben.

Widder

Sein Element ist das Feuer und das spürt man auch. Im Bett wird es mit dem Widder schon ziemlich heiß. Er weiß ganz klar, was er will und fordert das auch ein. Aber auch sein:e Partner:in wird garantiert voll auf seine:ihre Kosten kommen. Außerdem sind Widder Macher:innen. Statt ewig zu überlegen, handeln sie lieber spontan. Und das nicht nur im Alltag, sondern eben auch in ihrem Liebesleben. Von einer spontanen Nummer muss man einen Widder daher meist nicht allzu lange überzeugen.

Schütze

Neue Menschen, neue Kontakte. Schützen sind offen für Unbekanntes und langweilig wird es mit ihnen nie. Spontaner Sex? Der Schütze ist dabei! Und das gerne auch außerhalb des Schlafzimmers. Schützen sind kreative Liebhaber:innen und sind am glücklichsten, wenn es ihr Gegenüber auch ist. Hemmungen, etwas Neues, Ungewöhnliches auszuprobieren hat er nicht, erwartet das aber auch von seinem:seiner Partner:in. Hauptsache es prickelt.

Zwillinge

Er liebt die Abwechslung auf allen Ebenen: der Zwilling. Routinen und eingefahrene Abläufe langweilen ihn zu Tode. Was der Zwilling im Bett will: schnellen, sinnlichen Sex. Ein bisschen Dirty Talk oder Sexting reicht schon, um ihn anzuknipsen. Außerdem probiert er gern etwas neue Dinge aus. Ein Sextoy, ein anderer Ort oder ein kleines Rollenspiel –da ist er dabei. Spontaneität liegt ihnen im Blut und erotische Spiele macht er sehr gern mit.