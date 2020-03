Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 23. bis 29. März

Die kommenden Tage und Wochen sind für uns alle nicht leicht. Welche Sternzeichen in dieser schwierigen Zeit laut Horoskop am meisten Glück und Kraft haben und so am besten die Nerven bewahren, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben in der Woche vom 23. bis 29. März am meisten Kraft

Widder

Auch wenn dein Geburtstag von der aktuellen Situation überschattet wird – dein Optimismus und deine Zuversicht sind unerschütterlich und du wirkst positiv auf dein Umfeld. Deine Mitmenschen können jetzt auf dich zählen. In der Kommunikation verzichtest du auf Umwege und sprichst Klartext, das spart Nerven und verhindert Missverständnisse. Beruflich ist jetzt zwar nicht die Zeit für innovative Vorstöße und ungewöhnliche Ideen, aber das ist für dich okay. Privat bzw. gesundheitlich solltest du dich eher in Achtsamkeit und Erholung üben, als körperlich auszupowern.

Stier

Trotz der widrigen Umstände: Du freust dich über den Frühling und genießt, wie die Natur draußen vor dem Fenster zum Leben erwacht. Auch deine Mitmenschen profitieren von deiner Stimmung, denn momentan bist du außergewöhnlich offen und kannst deine Gefühle gut zeigen. Was dir in dieser Zeit besonders hilft: Du bist sehr flexibel und kannst dich schnell auf neue Umstände und Anforderungen einstellen. Mars und Jupiter geben dir das Gefühl, jeglicher Herausforderung gewachsen zu sein. Körper und Seele spielen hervorragend zusammen.

Löwe

Auf dich ist einfach Verlass: In der Krise beweist du mal wieder Stärke und Souveränität! Du bist voller Tatendrang und fest entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen. Deine offene und großzügige Art tut deinen Mitmenschen gut und steckt einige an. Die Sonne schenkt dir zusätzliche Energie, selbst wenn du sie nur begrenzt genießen kannst. Du hast ein gutes Körpergefühl und eine Menge Kondition und kannst dich auch zu Hause wunderbar auspowern.