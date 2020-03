Auf der Erde scheint zur Zeit so einiges still zu stehen. Doch die Planeten und Himmelskörper in unserem Universum drehen sich weiter. Mit welchen Sternzeichen sie es in der Woche vom 30. März bis 5. April besonders gut meinen.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 30. März bis 5. April

Steinbock

Venus und Jupiter wecken in dir ein starkes Bedürfnis nach emotionaler Nähe, was dich kontaktfreudig und umgänglich macht. Du weißt deine Liebsten jetzt besonders zu schätzen und empfindest tiefes Glück sie zu haben. Ansonsten kommt deine ruhige und souveräne Art bei deinem Umfeld und im Job sehr gut an. Du nutzt die Chance der Krise, dich weiterzuentwickeln und über dich hinauszuwachsen. Und: Venus und Uranus helfen dir nun dabei, dich fitter und jünger zu fühlen.

Widder

Jetzt ist Widder-Zeit und du kommst so richtig in Fahrt. Du genießt deine Frühlingsgefühle, bist fit und voller Tatendrang. Auch wenn deine Möglichkeiten zur Zeit begrenzt sind, siehst du klar, wo deine Chancen und Vorteile liegen, und weißt sie zu nutzen. Du bist motiviert und fest entschlossen, dich nicht unterkriegen zu lassen.

Skorpion

Dir tut es gerade ausnahmsweise mal ganz gut, nicht so viele Menschen um dich zu haben. Du kannst die Gelegenheit nutzen, mehr über dich selbst in Erfahrung zu bringen – und hast allen Grund, stolz auf dich zu sein! Vor allem beruflich verlangt dir die derzeitige Situation zwar sehr viel ab, aber du bewahrst einen kühlen Kopf und meisterst die Herausforderung großartig. Gönn dir in deiner Freizeit ruhig ein bisschen Entspannung und Spaß. Jetzt ist nicht die Zeit für Disziplin und Ehrgeiz.

Schütze

Sonne und Mars motivieren dich zu großen Taten. Du erledigst deine Verpflichtungen mit links und kommst bei allen Aufgaben sehr schnell voran. Nebenbei hast du jede Menge Lust und Energie, dich bei Homeworkouts und sonstiger Bewegung auszupowern. Du fühlst dich wohl in deinem Körper und es fällt dir leicht, ihn zu pflegen und zu stärken.