Wem sind die Sterne besonders gut gesonnen, welche Sternzeichen haben laut Horoskop ein weniger glücklicheres Los als andere? Dieser Frage gingen Datenanalyst:innen der Onlineplattform "onlinecasinosdeutschland" nach. Dazu untersuchten sie 432 Horoskope aus den Jahren 2018 bis 2020 auf insgesamt 270 positiv wie negativ besetzte Keywords, zum Beispiel "Gewinn" oder "Harmonie" auf der einen Seite und "Stress" oder "Konflikt" auf der anderen Seite. Die Keywords ordneten sie zudem Unterkategorien wie "Liebe", "Reichtum" oder "Zufallsglück" ("Spiel") zu, sodass sich zum Teil etwas detaillierter aufschlüsseln lässt, in welchen Bereichen ein Sternzeichen besonders glücklich dasteht und in welchen nicht.

Was grundsätzlich auffiel: Bei allen Tierkreiszeichen überwogen die positiven Begriffe sehr deutlich, Horoskopschreiber:innen bzw. Astrolog:innen scheinen in den Sternen also mehrheitlich erfreuliche Botschaften zu lesen. Selbst beim größten Pechvogel unter den Sternzeichen betrug der Anteil negativ konnotierter Begriffe "nur" knapp 17 Prozent.

Welches Sternzeichen auf Grundlage dieser Auswertung der größte Glückspilz ist, welches der kleinste und wie dein Sternzeichen im Vergleich abschneidet, erfährst du in unserer Galerie. Doch egal was das Horoskop sagt: Am Ende entscheidet über unser Glück, wie wir zu der Welt und dem Leben stehen, welche Entscheidungen wir treffen, was wir tun und wie wir uns (damit) fühlen. Die Sterne können uns prima inspirieren und Input geben – aber was wir daraus machen, liegt immer an uns.

