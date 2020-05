Puh, der Vollmond ist erst mal wieder überstanden und der Wechsel von Mars aus dem Steinbock in den Wassermann macht viele Menschen nachdenklich bis melancholisch. Auf welche Sternzeichen sich die Gesamtkonstellation der Sterne und Planeten an diesem Wochenende besonders gut auswirkt, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben vom 8. bis 10. Mai das beste Wochenende

Fische

Du fühlst dich am Wochenende ausgeglichen und irgendwie angekommen, die Ungewissheit der aktuellen Situation quält dich deutlich weniger als sonst. Statt zu hadern und zu grübeln, besinnst du dich auf das, was in deiner Hand liegt, und stellst dabei fest: Das ist ja gar nicht mal so wenig ...

Stier

Endlich ist Schluss mit nervigem hin- und hergerissen Sein und Unentschlossenheit – denn du spürst an diesem Wochenende klar und deutlich, was dir gut tut. Natürlich bringt dir das nur etwas, wenn du auf deine Bedürfnisse dann auch eingehst. Die Sterne ermutigen dich dazu auf jeden Fall: Gerade jetzt tust du mit einer gesunden Portion Egoismus sogar deinen Mitmenschen einen großen Gefallen.

Löwe

Nachdem deine Woche eher unbefriedigend war, sind deine Erwartungen fürs Wochenende etwas gedämpft – eine gute Voraussetzung, um positiv überrascht zu werden! Spätestens Samstag Mittag steigt deine Energie- und Motivationskurve und du weißt plötzlich kaum, was du zuerst machen sollst. Kleiner Tipp: Eventuell gibt es da jemandem, dem du mit einem Anruf eine riesige Freude machen könntest. Und die würde dich garantiert anstecken!

Waage

Du bist dieses Wochenende in einer verträumt romantischen Stimmung – verständlich, zur Zeit möchten viele der Realität am liebsten entfliehen. Meide Menschen, die zum Jammern neigen und ihrem Ärger gerne hemmungslos Luft machen, denn mit ihnen liegst du gerade einfach nicht auf einer Welle. Wenn du deine Zeit dagegen mit Gleichgesinnten oder allein verbringst, wird dir das Wochenende sehr viel positive Energie und unter Umständen auch den einen oder anderen Plan für die Zukunft spendieren.

