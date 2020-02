Horoskop: Diese Sternzeichen harmonieren beim Küssen perfekt

Beim Küssen gibt es so viele verschiedene Stile und Strategien! Von leidenschaftlich-forsch über zärtlich-gefühlvoll bis hin zu verspielt-experimentierfreudig – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und so ist letztlich jeder Kuss ein Unikat! Doch wie küsst welches Sternzeichen und vor allem: Welche Sternzeichen harmonieren am besten? Verraten wir sofort!

Horoskop: Diese Sternzeichen passen beim Küssen super zusammen

Steinbock und Stier

Beide sind absolute Genießer, beide setzen gerne auf Bewährtes, beide mögen es klassisch und geradlinig. Macht zusammen: Wenn sie sich küssen, bleiben keine Wünsche offen!

Wassermann und Widder

Widder lassen sich gerne überraschen (und verwöhnen), Wassermänner überraschen (und verwöhnen) gerne – wenn sich da nicht zwei geküsst und gefunden haben ...

Fische und Krebs

Zärtlich, einfühlsam und liebevoll – das ist sowohl von Krebsen als auch von Fischen der bevorzugte Kussstil. Diese Zwei kommen sich beim Küssen nicht nur körperlich ganz besonders nahe ...

Zwillinge und Löwe

Selbstbewusst, fordernd, all in. Wenn Löwe und Zwilling sich küssen, ist meist sehr viel Leidenschaft im Spiel. Beide wissen genau, was sie wollen, und wie sie den anderen – natürlich auf sanfte, liebevolle Art – dazu bringen, es ihnen zu geben.

Jungfrau und Skorpion

Uuuuh, wie das knistert! Jungfrau und Skorpion verstehen einfach was von Erotik, beide sind zudem Profis darin, ihre Karten (aka Reize) optimal auszuspielen. Bei einem Kuss zwischen diesen zwei Sternzeichen kann einem glatt schon beim Zuschauen heiß werden.

Waage und Schütze

Wie sollten zwei kreative, harmoniebedürftige Optimisten wie Waage und Schütze irgendwo NICHT harmonieren? Bei ihnen ist jeder Kuss ein Erlebnis: Unberechenbar, kreativ und mit jeder Menge Leidenschaft und Begeisterung.

