16. Februar

Diese Sternzeichen hören auch, was nicht gesagt wird

Oft liegt in dem, was wir sagen, allenfalls die halbe Wahrheit. Tonfall, Mimik, Gestik, Blicke – all das hat mindestens genau so viel Gewicht wie unsere Worte. Zusätzlich ist da meist noch etwas anderes – Übersinnliches? –, das zwischen jeglichen Aspekten der Kommunikation mitschwingt. Und genau dafür haben folgende Sternzeichen ein besonders sensibles Gehör.

Wassermann

Wassermänner sehen das nicht Sichtbare und sie hören das nicht Hörbare. Das Luftzeichen hat das wohl feinste Gespür für Übersinnliches und Spiritualität von allen. Es weiß einfach, dass es Dinge gibt, die sich mit unseren fünf Sinnen nicht erfassen lassen. Ob der Wassermann mit seinen Wahrnehmungen des Immateriellen immer hundertprozentig richtig liegt, ist eine offene Frage, die womöglich niemand beantworten kann. Doch dass unsere Welt weit über das, was wir sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen hinausgeht, ist eine Tatsache, die wir dem Luftzeichen getrost glauben können.

Fische

Fische können sich in ihre Mitmenschen einfühlen wie kaum ein anderes Sternzeichen. Theoretisch bräuchten sie oft gar keine Worte, um zu wissen und zu verstehen, was andere sagen möchten – oder eben nicht. Zugegeben: Aufgrund seiner Kreativität kann das Wasserzeichen schon mal interpretieren und Bedeutung sehen, wo man sich wünschen würde, das nicht Gesagte könnte einfach unbemerkt verhallen. Doch in vielen Situationen ist diese Feinfühligkeit der Fische ein großes Geschenk – vor allem für ihre Mitmenschen.

Waage

Waagen haben schlicht und ergreifend ein außerordentliches Talent für Kommunikation und Konversation. Selbst feine Nuancen, unbewusst, doch bedeutsam eingelegte Pausen oder Formulierungen nehmen sie deutlich wahr und wissen sie sofort richtig einzuordnen. Mit einer Waage ist es zum Teil so leicht, sich zu unterhalten, dass man gar nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Das Gespräch fließt dahin, man muss sich nie erklären oder rechtfertigen, erfährt im Gegenzug ganz viel Neues (und Interessantes) über sich und die Welt – was gibt's da noch zu sagen? Wer eine Waage im Leben hat, kann sich definitiv glücklich schätzen (wobei natürlich jedes Sternzeichen seine Vorzüge hat und unsere Welt in seiner eigenen Weise bereichert!).

Schütze

Tatsächlich ist diese Eigenschaft des Schützen nicht besonders vielen Menschen bekannt, doch jede*r Astrologie-Expert*in weiß: Das Feuerzeichen hat eine außergewöhnlich ausgeprägte Sprachbegabung. Schützen sind sich der Möglichkeiten und Grenzen unserer Sprachsysteme sehr bewusst und achten daher genau auf alles, was zusätzliche Informationen liefern kann. Gerade für schlechte Stimmung und negative Gefühle scheint der Schütze zudem eine Art magischen Radar zu haben – der es ihm erlaubt, stets rechtzeitig kehrt zu machen und auf blauen Himmel zuzusteuern.