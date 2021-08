Du hast mit deiner Vergangenheit abgeschlossen? Wenn du dich da mal nicht täuschst: Welche Sternzeichen im August laut Horoskop ihre Vergangenheit schwer beschäftigen wird, liest du hier.

Wir können verzeihen, wir können loslassen und wir können auch vergessen – doch wir können unsere Vergangenheit niemals völlig ablegen und bei Null anfangen. Nahezu alles, was wir erleben, prägt uns in irgendeiner Weise. Vieles macht uns stärker, manches macht uns schwächer und einige Eindrücke bleiben für eine Weile erst einmal unbemerkt in unserem Unterbewusstsein hängen, um dann eines Tages hervorzukommen und wichtig zu werden. Tatsächlich basiert unsere Intuition auf jeder Menge Erfahrungen und Informationen, von denen wir zum Teil gar nicht wissen, dass wir sie jemals gemacht beziehungsweise aufgeschnappt haben.

So kann es gelegentlich vorkommen, dass wir uns in einer völlig neuen Situation plötzlich in unsere Vergangenheit versetzt fühlen oder sie als sehr präsent empfinden. Ein kleiner Trigger, eine Parallele zu einem früheren Moment, und mit einem Mal ist die Erinnerung wieder da. Oder die Wunde, von der wir dachten, sie wäre längst verheilt, erscheint auf einmal wieder schmerzhaft und frisch.

Folgende Sternzeichen können sich im August auf eine derartige Begegnung und Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit gefasst machen.

Horoskop: Diese Sternzeichen holt im August ihre Vergangenheit ein

Krebs

Bei Krebsen spielt ihre Vergangenheit im August in dreierlei Hinsicht eine wichtige Rolle: Einerseits bist du nun bereit, dich einer schmerzhaften Erinnerung zu stellen und dank einer veränderten, reiferen Sichtweise Frieden damit zu schließen. Zweitens werden gewisse Vorurteile und Meinungen, die andere aufgrund überholter Erfahrungen von dir haben, nun auf den Tisch kommen – und sich als falsch und nicht mehr passend erweisen. Und drittens kann sich eine sehr intime Beziehung in deinem Leben in den kommenden Wochen endlich in eine Richtung weiterentwickeln, die ihr schon seit langer Zeit vorbestimmt ist, für die nur die Gegenwart bislang leider keinen Raum ließ.

Löwe

Vor allem Saturn ist dafür verantwortlich, dass im Löwen nun alte, längst abgelegt geglaubte Verhaltensmuster getriggert werden. Fühlst du dich momentan vielleicht ein wenig überfordert? Oder verlangst du selbst zurzeit besonders viel von dir? Die meisten Menschen brauchen genau wie du in ihrem Leben eine ganze Weile, bis sie wissen, wie viel sie sich zumuten können, und verstehen, dass es besser ist, sich selbst freundschaftlich zu behandeln statt wie ein Drill-Sergeant. Deshalb entwickeln viele von uns in jungen Jahren gewisse Rebellionsmuster, die sich irgendwann als ungesund herausstellen, sodass wir sie uns – meist sehr mühevoll – abgewöhnen. Wenn wir aber viel Stress haben und uns mehr zumuten, als gut für uns ist, können diese Muster wieder durchkommen. Klingelt da zufällig etwas bei dir? Vielleicht ist die Begegnung mit deiner Vergangenheit eine Mahnung, die Dinge etwas ruhiger anzugehen.

Schütze

Schützen schickt ihre Vergangenheit in diesem Monat Grüße, die ihre Sehnsüchte aufflammen lassen. Hätte ich damals vielleicht anders entscheiden sollen? Könnte ich nicht heute doch noch an den damaligen Weg anknüpfen? Solche Gedanken können nun aufkommen angesichts der Erinnerungen und Gefühle, die dich in diesen Wochen überfallen. Doch bedenke bitte: Rückblickend sieht vieles schöner aus, als es in dem Moment wirklich war. Und es hat seinen Grund, dass du den Weg eingeschlagen hast, auf dem du dich heute befindest. Wenn es dir jetzt gelingt, loszulassen, wirst du erkennen, wie viele tolle Chancen direkt vor dir liegen und auf dich warten – ohne dass du dafür irgendetwas rückgängig machen müsstest.

Verwendete Quelle: Brigitte-Zweiwochenhoroskop