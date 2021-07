Sie dachten, sie hätten mit ihr abgeschlossen, doch nun ist sie plötzlich wieder sehr präsent: Welche Sternzeichen im Juli ihrer Vergangenheit begegnen, liest du hier.

Ohne dass wir es immer so bewusst wahrnehmen, ist unsere Vergangenheit zu jeder Zeit an unserer Seite. In all unseren Entscheidungen spielt sie eine Rolle, sie beherrscht unsere Intuition und prägt unser Denken. Manchmal lädt uns unsere Vergangenheit dazu ein, ihr einen Besuch abzustatten und in Erinnerungen zu schwelgen. Manchmal möchte sie uns dazu verleiten, in ihr zu versinken und uns in Grübeleien à la "was wäre gewesen, wenn ..." zu verlieren.

Gelegentlich kann es zudem vorkommen, dass unsere Vergangenheit in der Gegenwart plötzlich eine so wichtige Rolle spielt, dass es sich anfühlt, als würden wir ihr begegnen. Als wäre sie nicht mehr einfach nur dabei, während wir uns mit neuen Dingen beschäftigen, sondern als stünde sie direkt vor uns und forderte, dass wir ihr Aufmerksamkeit schenken. Folgende Sternzeichen werden laut Horoskop im Juli etwas Derartiges erleben.

Horoskop: Diese Sternzeichen holt im Juli ihre Vergangenheit wieder ein

Stier

Stieren bietet sich im Juli eine Gelegenheit, ihr Leben auf den Kopf zu stellen und eine völlig neue Ordnung zu etablieren. Doch kann das nicht gelingen, ohne vorher mit der Vergangenheit Rücksprache zu halten und sich von alten Glaubenssätzen und Überzeugungen zu lösen. Was kommt von mir und ist aus meiner Verarbeitung von Erlebnissen gewachsen und was haben mir andere vermittelt und zugetragen, ist die Frage, die darüber entscheiden sollte, welche Wertvorstellungen bleiben und welche gehen dürfen.

Jungfrau

Jungfrauen stellt sich ihre Vergangenheit im Juli besonders im Beziehungsgeschehen in die Quere. Erinnerungen könnten Negatives und Angstbesetztes nun besonders groß und alarmierend erscheinen lassen. Um allerdings den tatsächlichen Ist-Zustand wahrzunehmen, ist eine Beschäftigung mit den zurück- und zugrundeliegenden Erlebnissen unerlässlich. Im Idealfall ist dieser Juli der Monat, in dem sich Jungfrauen von gewissen Altlasten befreien und von dem aus sie erleichtert in die Zukunft gehen können.

Waage

Waagen fühlen sich im Juli insgesamt sehr ausgeglichen und mit sich selbst im Reinen, deshalb wirken sie auch auf andere Menschen angenehm und Mut machend. Unter dem Einfluss von Saturn werden allerdings alte, längst verheilt geglaubte Wunden wieder spürbar und rufen zu einer Auseinandersetzung auf: Langfristig stehen die Muster, die diese Wunden im Handeln der Waage bedingen, ihrer persönlichen Entfaltung im Weg. Zum Beispiel die Angewohnheit, bei der eigenen Lebensgestaltung stets zu versuchen, auf die Bedürfnisse aller möglichen anderen Menschen einzugehen. Vielleicht ist es an der Zeit, sich von diesem Relikt der Vergangenheit zu trennen.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop