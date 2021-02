Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen holt im Februar ihre Vergangenheit wieder ein +++

15. Februar

Diese Sternzeichen holt im Februar ihre Vergangenheit wieder ein

Dass wir unsere Vergangenheit jemals hinter uns lassen, einen Strich drunter machen und von vorne anfangen könnten, ist eine Illusion. Alles, was wir erlebt haben, prägt uns in der Gegenwart – und manchmal wird Vergangenes mit einer solchen Kraft wieder präsent, dass wir uns glatt in eine andere Zeit versetzt fühlen. Folgende drei Sternzeichen werden in der zweiten Februarhälfte zu spüren bekommen, was gemeint ist ...

Krebs

Krebse bekommen es bis Ende Februar gleich in doppelter Hinsicht mit ihrer Vergangenheit zu tun: Einerseits wird offenbar ein Mensch, der dir sehr nahesteht, nun etwas einzufordern, was du ihm vor langer Zeit zugesagt hast bzw. was du ihn durch dein Verhalten hast erwarten und hoffen lassen. Eure Beziehung könnte das auf die Probe stellen – schließlich hast du dich weiterentwickelt und befindest dich nun in einer völlig anderen Situation als damals. Die an dich gestellten Erwartungen zu erfüllen, wird daher wahrscheinlich recht schwer. Andererseits gerätst du jetzt in eine Konfliktsituation, in der eine deiner frühkindlichen Prägungen eine Rolle spielt und dir bei der Bewältigung im Weg stehen könnte. Sehnsucht nach Nähe bei gleichzeitiger Verlustangst ... klingelt da vielleicht etwas? In jedem Fall wird deine Vergangenheit dir jetzt einiges an Energie abverlangen – sofern du deine "heile" Gegenwart mit in die Zukunft nehmen möchtest.

Jungfrau

Seit Monaten befinden wir uns in einer Situation, in der andere Menschen in drastischer Weise in unser Leben eingreifen und uns in unserer Freiheit einschränken. Daraus das Beste zu machen, ist auf Dauer gar nicht so leicht – und das empfinden Jungfrauen nun ganz besonders stark. Du sehnst dich so sehr nach Kontrolle und Sicherheit, dass du in Versuchung gerätst, auf Strategien und Bewältigungsmechanismen aus deiner Vergangenheit zurückzugreifen. Doch bevor du dich darauf einlässt: Erinnere dich bitte daran, warum du sie einmal abgelegt hast – und wie schwer es war, dich davon zu befreien.

Skorpion

Für den Skorpion riecht es nach einem Klassiker im Rennen mit der Vergangenheit: Bei dir melden sich alte Emotionen, mit denen du dich damals zu wenig auseinandergesetzt hast. Gab es da vielleicht mal eine Enttäuschung, die du gerne verziehen hättest – aber es doch nicht so einfach konntest, wie gewünscht? Oder eine Verletzung, von der du dich nicht für den Rest deines Lebens zeichnen lassen möchtest – die aber unterschwellig doch noch schmerzt? Du magst es nun als störend empfinden, dass die alten Geschichten plötzlich wieder hochkommen und dir gefühlt dazwischen funken. Doch tatsächlich ist es deine Chance, das früher Versäumte nachzuholen. Natürlich kannst du sie ausschlagen und es so machen wie damals, d. h. deine Gefühle ignorieren und nach vorne schauen. Allerdings bliebest du dann die Verfolgte und tätest dir keinen Gefallen – und deinen Liebsten übrigens auch nicht ...