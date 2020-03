Abgesehen von einigen Ausnahmen verfügen zum Glück alle Menschen über ein gewisses Maß an Empathie, das es uns ermöglicht, einander zu verstehen, uns gegenseitig zu unterstützen und unfallfrei eine Kreuzung zu passieren, auch wenn die Ampel ausgefallen ist. Manche Sternzeichen sind jedoch so einfühl- und aufmerksam gegenüber anderen, dass man kaum etwas vor ihnen verbergen kann. Für welche das gilt, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen können anderen in die Seele schauen

Wassermann

Bei Wassermännern scheint es fast, als hätten sie eine Sehschwäche (bzw. -stärke ...), die sie blind für alles Oberflächliche macht und direkt das Wesen der Dinge ins Sichtfeld rückt. In jedem Menschen sieht das Luftzeichen sofort das Besondere, Kostbare, Schöne, Verletzliche – in einem Wort: Wesentliche. Eine Gabe, die in erster Linie großartig ist! Aber unter Umständen auch ein bisschen Angst machen kann ...

Fische

Dass Fische zu den sensibelsten, einfühlsamsten Sternzeichen von allen zählen, ist ja den meisten bekannt. Dass sie außerdem jedoch auch deutlich spüren, wenn jemand lügt oder etwas zu verbergen versucht, ist nicht unbedingt jedem so klar. Nicht verwunderlich, denn in der Regel konfrontiert das Sternzeichen niemanden, der sich verstellt, sondern beobachtet einfach im Stillen. Keine Sorge und keine Angst vor Fische-Menschen: Sie würden ihr Talent nie dafür einsetzen, jemandem zu schaden.

Skorpion

Selbst ist der Skorpion zwar seeeehr schwer zu durchschauen und einzuschätzen, doch wenn es darum geht, andere zu lesen, ist das Wasserzeichen Profi! Böse Menschen und Absichten erkennt das Sternzeichen sofort und auch unter bester Tarnung und Heiligenschein. Ob das der Grund ist, dass es nur so wenigen vertraut ...?!

