Um unsere Gefühle zeigen zu können, müssen wir sie erst einmal selbst wahrnehmen und halbwegs einordnen können. Welchen Sternzeichen das derzeit besonders gut gelingt, liest du hier.

Gefühle verstehen? Gar nicht so leicht. Sie anderen klar und deutlich zeigen oder beschreiben? Nur was für Profis. Vor allem in Phasen, in denen vieles in uns vorgeht und unser Leben von Veränderungen und Wandel geprägt ist, kann es mitunter sehr schwer sein, die eigenen Emotionen klar genug zu erfassen, um sie auch nach außen zu kommunizieren bzw. auszudrücken. Folgenden Sternzeichen gelingt das derzeit allerdings besonders gut – weil sie mit sich und ihrem Leben weitestgehend im Reinen sind.

Horoskop: Diese Sternzeichen können ihre Gefühle jetzt am besten zeigen

Zwillinge

Gefühlschaos? Für Zwillinge vielleicht eine Herausforderung – aber selten ein Problem. Sie sind gute Beobachter und werden sich schnell über Ursache und Wirkung ihrer Emotionen klar. Auch jetzt, nach der Sonnenfinsternis, die viele Menschen aufgewühlt hat, fühlen sich Zwillinge vergleichsweise gesammelt und entspannt und sind sich über ihre Gefühlslage im Klaren. Und das merkt man auch von außen.

Stier

Stiere steigern sich selten in ihre Emotionen hinein – und allein dadurch haben sie sie meist deutlich besser im Griff als viele andere. Außerdem weiß der Stier genau: Ehrlich währt am längsten und nur, wer offen mit den eigenen Gefühlen umgeht, kann Missverständnissen vorbeugen und andere ermutigen, zu ihren Gefühlen zu stehen. Beides kommt dem Erdzeichen auch jetzt zugute – obwohl in seinem Leben gerade große Veränderungen anstehen.

Löwe

Löwen sind oft sehr achtsam und setzen sich viel mit sich selbst auseinander. Das führt dazu, dass sie sich selber gut kennen – und sich folglich auch anderen mitteilen können. Gerade jetzt kommt diese Fähigkeit dem Löwen zugute, da er spürt, dass er wichtige Entscheidungen in Bezug auf sein soziales Umfeld treffen möchte.

Jungfrau

Jungfrauen lieben Ordnung und Struktur – auch in ihrer Gefühlswelt. Ob Wut, Liebe oder Angst, Jungfrauen leben ihre Gefühle so aus, wie sie sind. Meistens ist das absolut unmissverständlich. Zurzeit kann es zwar zu dem einen oder anderen Konflikt führen. Doch letztendlich klären Auseinandersetzungen ja in erster Linie die Luft.