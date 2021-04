Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen können sich am besten für andere freuen.

27. April

Diese Sternzeichen können sich am leichtesten für andere freuen

Dass wir andere Leute manchmal beneiden, wenn sie etwas haben und wir nicht, ist ganz normal. Oder sagen wir: Menschlich. Neid ist ein unangenehmes, aber kaum zu vermeidendes Gefühl, das uns anzeigt, was uns wichtig ist und was wir uns wünschen. Wenn's blöd läuft, quält uns unser Neid wie so eine Warze am Fuß, die wir partout nicht loswerden, wenn's gut läuft, tritt er als impulsartige, kurzfristige Emotion auf, die wir schnell überwinden können. Wenn folgende Sternzeichen Neid empfinden, läuft es meistens gut – und so fällt es ihnen in der Regel besonders leicht, sich für andere zu freuen.

Fische

Fische können sich für (bestimmte) andere Menschen genauso freuen wie für sich selbst – oder sogar noch mehr freuen. Das Wasserzeichen ist nicht nur empathisch (in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen), sondern auch überaus mitfühlend, deshalb steckt es die Freude seiner Mitmenschen in den meisten Fällen sofort an. Neid empfinden Fische überhaupt nur sehr selten und wenn, verfliegt er in der Regel äußerst schnell.

Zwillinge

Zwillinge sind typischerweise relativ bescheiden und mit sich selbst im Reinen. Deshalb beneiden sie andere Menschen so gut wie nie und freuen sich dafür umso öfter über deren Glück, Erfolg und was immer gerade Erfreuliches anliegt. Das smarte Luftzeichen hat zudem verstanden, das insbesondere langanhaltender Neid niemandem nützt oder gut tut. Also wozu daran festhalten?

Krebs

Krebse neigen ohnehin dazu, das Wohl der anderen über ihr eigenes zu stellen. Deshalb fällt es dem Wasserzeichen in der Regel auch nicht besonders schwer, sich für seine Mitmenschen zu freuen. Allerdings kann der Krebs mitunter äußerst neidisch sein und das unangenehme Gefühl sehr lange mit sich herumschleppen. Aber so ist er eben, der Krebs. Vielseitig, unberechenbar – und bei alledem höchst sympathisch und liebevoll.

Schütze

Schützen nehmen grundsätzlich jede Gelegenheit wahr, um sich zu freuen. Und wenn es das Glück eines anderen ist – herzlich gerne! Klar empfindet auch das Feuerzeichen manchmal Neidimpulse, aber in der Regel kann es sie sehr schnell wieder loslassen und sich auf das besinnen, was es selbst an seinem Leben schätzt.