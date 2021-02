Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen laufen vor ihren Problemen davon +++

23. Februar

Diese Sternzeichen laufen vor ihren Problemen davon

Probleme sind Chancen, um zu wachsen und sich persönlich weiterzuentwickeln – bla bla bla, schöner ist das Leben trotzdem ohne! Vor allem folgende Sternzeichen sehen in Problemen in erster Linie einen Anlass, kehrt zu machen und schnellstmöglich an Sicherheitsabstand zu gewinnen ...

Zwillinge

Die Fähigkeiten und Kompetenzen Probleme zu lösen, haben Zwillinge locker – die Motivation dagegen ... daran mangelt es dem Luftzeichen oft so ein bisschen. Tatsächlich sehen Zwillinge viele Dinge allerdings auch gar nicht als Problem, die für andere beinahe einem Weltuntergang Konkurrenz machen könnten. Das Luftzeichen nimmt das Leben eben grundsätzlich lieber leicht und mit Humor statt super ernst und tragisch. Es sieht selbst im schlimmsten Ausgang einer Lage nicht das Ende der Welt. Dadurch wirken Zwillinge auf andere oft wie krasse Problemvermeider – doch in Wahrheit haben sie nur einen anderen (gesünderen?) Blick auf die Dinge.

Waage

Waagen gehen ihre Ruhe und Harmonie über alles. Zwar sind sie immer für andere da, wenn diese ein Problem zu bewältigen haben, und auch bei Streits und Konflikten zwischen ihren Mitmenschen, bringt sich die Waage mit ihren diplomatischen Fähigkeiten gerne ein. Doch wenn es um die eigenen Probleme und Schwierigkeiten geht, kennt das Luftzeichen nur eine Bewältigungsstrategie: Sich ablenken, ggfs. betäuben und die Dinge aussitzen. Vielleicht nicht gerade die gesündeste Vorgehensweise – aber wenn es für die Waage funktioniert ...

Schütze

Schützen wählen in der Regel eine von zwei Methoden, wenn sie vor einem Problem stehen: Entweder drehen sie sich um und gehen oder sie reden das Problem klein und betrachten es als Abenteuer. Insofern hat das Feuerzeichen im Grunde nie etwas mit Problemen am Hut. Brenzlig wird es natürlich, wenn irgendwann von allen Seiten Probleme auf den Schützen zukommen und ihn bedrängen und verfolgen, sodass er sich nur noch in eine Scheinwelt flüchten kann, um einer Auseinandersetzung auszuweichen. Aber natürlich wünschen wir dem Feuerzeichen, dass es niemals so weit kommt ...