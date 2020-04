Gerade in Krisen und bei einschneidenden Veränderungen sind oft Kreativität und Ideenreichtum gefragt – deshalb heißt es ja auch "Not macht erfinderisch". Welche Sternzeichen laut Horoskop unter Druck besonders fantasievoll werden, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen macht Not besonders erfinderisch

Wassermann

Wassermänner sind Visionäre und Träumer – in guten wie in schlechten Zeiten. Bringt sie die Realität in Bedrängnis, geben sie sich nur umso entschiedener ihren Ideen und Vorstellungen hin. Oft kommen ihnen dabei ziemlich geniale Einfälle, wie sie auch die Wirklichkeit ein bisschen schöner gestalten können.

Fische

Fische haben eine große, bunte Fantasie. Besonders zugute kommt ihnen die, wenn die "echte" Welt ein bisschen mehr Farbe vertragen kann ... Besonders beeindruckend: Egal wie übel ihnen das Schicksal zusetzt, Fische finden stets einen Weg und stehen immer wieder auf. Was ihnen dabei außer ihrer Fantasie zur Seite steht? Hoffnung!

Waage

Je auswegloser die Situation und je geringer die Aussicht auf Erfolg, umso genialer die Dinge, die sich Waagen einfallen lassen. Sei es eine scheinbar unerwiderte Liebe, ein finanzieller Engpass oder auch eine Pandemie – die Waage findet für jede Herausforderung eine kreative Lösung.

Schütze

Schützen finden in der Regel selbst im größten Schlamassel noch etwas Positives. Und das muss ihnen erstmal jemand nachmachen. Das Feuerzeichen hat ein großes Talent dafür, aus wenig VIEL zu machen, sich selbst Mut zuzureden und sich dafür zu entscheiden, glücklich zu sein. Auf manche wirkt das vielleicht wie Ignoranz – aber es beweist auf jeden Fall große Willenskraft und Kreativität.

Noch mehr Horoskop-Themen? Schau doch mal in unser Tageshoroskop, Jahreshoroskop oder Monatshoroskop. Oder du klickst dich durch unser Partnerhoroskop und findest heraus, welches Sternzeichen am besten zu dir passt. Oder melde dich doch einfach für unseren Newsletter an und erhalte alle zwei Wochen die wichtigsten Astro-News per Mail.