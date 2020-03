Nope, man muss selbstverständlich nicht heiraten, um bis an sein Lebensende glücklich und harmonisch zusammenzuleben. Wenn man aber doch die Ringe tauscht, sollte man es mit dem richtigen Menschen tun. Bei diesen Sternzeichen-Kombinationen stehen die Chancen überaus gut, dass es lebenslang passt.

Horoskop: Diese Sternzeichen-Paare führen die glücklichsten Ehen

Steinbock und Stier

Tja, was soll man sagen? Die beiden Erdzeichen sind einfach das Dreamteam schlechthin. Außerdem glauben beide an die Ehe als Institution, was sie motiviert, sich auch in schwierigeren Zeiten (die es in jeder Beziehung gibt!) zu bemühen und an einem Strang zu ziehen.

Wassermann und Schütze

Wassermann und Schütze müssen zwar nicht unbedingt heiraten, um miteinander glücklich zu sein. Aber wenn sie's tun, ist ihre Ehe meist gekennzeichnet von Friede, Freude und Freiheit – denn sonst würden sie auch beide schnell wieder die Scheidung einreichen ...

Fische und Waage

Rücksichtnahme, Verständnis, bedingungslose Unterstützung – das beschreibt die meisten Ehen zwischen Wasserzeichen Fische und dem Luftzeichen Waage. Die beiden kann so schnell nichts gegeneinander aufbringen.

Widder und Löwe

In diesen beiden Feuerzeichen haben sich zwei gefunden, die sich gegenseitig fordern und dabei helfen, über sich hinauszuwachsen. Außerdem verbindet die zwei ihre Leidenschaft und Hingabe. Eine heiße Kombination, deren Feuer in der Regel laaaaange lodert.

Zwillinge und Zwillinge

Tja, Zwillinge funktionieren eben am besten im Doppel! Sie verstehen sich einfach auf jeder Ebene und können viel miteinander lachen. Langeweile? Kommt in einer Zwillings-Ehe niemals auf, dafür ist das Sternzeichen viel zu neugierig und unternehmungslustig. Gemeinsamkeiten sind in diesem Fall ein glasklarer Erfolgsfaktor.

Krebs und Skorpion

Hach, das ist wahre Liebe! Die beiden Sternzeichen verbindet so viel miteinander, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll: Treue, Sinn für Romantik, Gefühlstiefe, Sensibilität, emotionale Intelligenz, Leidenschaft ... noch Fragen?

Jungfrau und Stier

Sicheren Job finden, Haus bauen, Familie gründen und bis ans Ende ihrer Tage glücklich und zufrieden zusammen sein – für beide Sternzeichen die Idealvorstellung des perfekten Lebens. Auch wenn es nicht immer ganz genau so kommt, glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage bleiben die Zwei trotzdem in den meisten Fällen.