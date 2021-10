Am Mittwoch, 6. Oktober beginnt mit dem Waage-Neumond ein neuer Mondzyklus. Welche Sternzeichen in diesem Zusammenhang besonders aufblühen, liest du hier.

Waage-Neumond im Oktober

Im Oktober fällt der Neumond auf Mittwoch, den 6., ihren Höhepunkt erreicht die Mondphase um kurz nach 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da der Mond in dieser Phase der Sonne generell sehr nahe ist, befindet er sich üblicherweise im selben Tierkreiszeichen wie sie – am 6. Oktober also im Sternzeichen Waage. Der Mond vollzieht nun eine absteigende Bewegung, steht also von Tag zu Tag niedriger am Himmel.

In dem Mondzyklus, den der Waage-Neumond an diesem Mittwoch einleitet, werden unsere persönlichen Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Auf wen kann ich mich wirklich verlassen? Wer zeigt Verständnis für mich und meine Gefühle? Und wer ist immer nur dann da, wenn er:sie mich braucht und wenn es mir gut geht? Auf diese und andere Fragen werden die kommenden Wochen Antworten liefern – und zwar ohne dass wir sie stellen.

Folgende Sternzeichen können laut Horoskop von den Einflüssen des Waage-Neumonds besonders profitieren und werden den Mondzyklus insgesamt als sehr positiv erleben.

Horoskop: Diese Sternzeichen profitieren vom Neumond am 6. Oktober

Stier

Stieren schenkt der Neumond insgesamt sehr viel Motivation. Du hast jetzt große Lust, produktiv zu sein, Ordnung in deinem Leben zu schaffen und dich gut um dich zu kümmern. Gesunde Ernährung, regelmäßige, sinnvolle Pausen während der Arbeit, Bewegung und smarte Routinen – du weißt genau, wie du deinen Alltag möglichst angenehm gestalten kannst, sodass du dich wohlfühlst und genug Energie hast, um dir deine Wünsche zu erfüllen.

Löwe

Beim Löwen wirkt sich der Waage-Neumond positiv auf sein Selbstbewusstsein aus, zudem entwickelt das Feuerzeichen im Laufe dieses Mondkreislaufs seine kommunikativen Fähigkeiten weiter. Du wirst immer besser darin zu spüren, wann Offenheit und klare Worte gefragt sind und wann es klüger und/ oder angemessener ist, zu schweigen beziehungsweise genau zu überlegen, was du sagst. Das nützt dir sowohl beruflich als auch privat und fördert Harmonie und Frieden in deinen Beziehungen.

Waage

Waagen spüren den positiven Einfluss des Neumondes besonders stark, was wenig verwunderlich ist, befindet sich doch der Mond in ihrem Zeichen. Du findest nun eine Verbindung zu deinen inneren Kräften und spürst eine starke Energie in deinem Selbst. Dein Urvertrauen – dein Glaube an dich, die Welt, andere Menschen, das Gute –, das möglicherweise in deiner Kindheit beschädigt wurde, erstarkt in den kommenden Wochen und stabilisiert sich durch das, was dir widerfährt, und die Art und Weise, wie du es wahrnimmst, einordnest und interpretierst. Mit deiner derzeitigen Perspektive und Einstellung zum Leben kannst du nur gewinnen – und das weißt du nicht nur, sondern spürst es.

Was genau bedeutet Neumond?

Wenn sich der Mond zwischen der Sonne und der Erde befindet, nennen wir das Neumond. Die Mondphase bildet gewissermaßen das Gegenstück zum Vollmond, währenddessen die Erde zwischen Mond und Sonne steht. Bei Neumond sehen wir von der Erde aus lediglich die nicht beschienene, also im Schatten liegende Seite unseres Trabanten – was in der Regel bedeutet, wir sehen nichts. Allein in sehr klaren Nächten lässt sich gelegentlich eine matte Scheibe am Himmel ausmachen, doch um sie wahrzunehmen, müssten wir schon genau hinschauen und idealerweise auch noch wissen, wo der Mond am Himmel steht. Rund 35 Stunden nach dem Neumond, wird der Trabant langsam wieder als Sichel sichtbar. Wie beim Vollmond liegen etwa 29,5 Tage zwischen zwei Neumondphasen.

Mindestens zwei und höchstens fünf mal im Jahr befindet sich der Mond zum Neumond auf der Ebene der Erdumlaufbahn, der sogenannten Ekliptik, und verdeckt dann einen Teil der Sonne – oder auch die ganze. Ist das der Fall, sprechen wir von einer Sonnenfinsternis, wobei wir zwischen einer partiellen (Teil der Sonne verdeckt) und totalen (Sonne komplett verdeckt) unterscheiden. Zu sehen ist dieses Ereignis immer nur in einer bestimmten Region, da der Mondschatten lediglich einen kleinen Teil der Erdoberfläche bedeckt. An ein und demselben Ort liegen daher viele Jahre zwischen zwei Sonnenfinsternissen, und noch mehr zwischen zwei totalen. In der Regel schließt sich eine Sonnenfinsternis direkt an eine Mondfinsternis an, findet also etwa zwei Wochen danach statt. Im Oktober kommt es zum Neumond nicht zu einer Sonnenfinsternis.

