Die Oscars sind verteilt, doch die Schauspielerei geht weiter – im "echten" Leben genauso wie in Hollywood. Welche Sternzeichen typischerweise das größte Talent haben, in eine Rolle zu schlüpfen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen sind die besten Schauspieler

Fische

Fische sind zwar im echten Leben meistens sehr ehrlich, doch das Zeug zum Schauspielern hat das Wasserzeichen allemal. Kein Wunder, wer sich so gut in andere hineinversetzen kann wie die Fische, dem fällt es natürlich auch leicht, wie andere Menschen zu handeln. In jedem Fall ein äußerst praktisches Talent, auch wenn es Fische im Alltag eher selten einsetzen.

Waage

Waagen haben ein sehr gutes Gespür dafür, was anderen gefällt und wie sie gut bei ihnen ankommen – und das nutzen sie, um sich dementsprechend zu verhalten. Das Luftzeichen schauspielert in erster Linie, um Konflikte zu vermeiden und eine harmonische Atmosphäre zu schaffen. Wer würde ihm das schon verdenken ...?

Skorpion

Skorpione schauspielern ständig, und zwar in erster Linie aus Spaß und weil sie's hammer gut können. Sie leiben es, mit ihrer Ausstrahlung zu spielen, zu experimentieren, sich zu verwandeln und in alle möglichen Rollen zu schlüpfen. Dabei verfolgt der Skorpion überhaupt keine böse Absicht und tut in der Regel auch niemandem weh (jedenfalls nicht grundlos). Allerdings verdreht es hin und wieder so manch einem den Kopf ...

Schütze

Nach außen hin sind Schützen fast immer gut drauf – und auch wenn das Feuerzeichen ein grenzenloser Optimist und tatsächlich oftmals happy und fröhlich ist, manchmal überspielt es mit seiner Art, was wirklich in ihm vorgehen. Von tiefer Traurigkeit über Ängste bis hin zu Ohnmachtsgefühlen und Selbstzweifeln, Schützen sind in Wahrheit sehr emotional und erleben ihre Gefühle äußerst intensiv. Kaum zu glauben, denn vor anderen spielt der Schütze am liebsten die Rolle des gut gelaunten Energiebündels – und das meist ziemlich gekonnt ...

