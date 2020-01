Horoskop: Diese Sternzeichen sind die Glückspilze der Woche

Erster Montag des Jahres, keinerlei Feiertage in Sicht, immer noch dunkler, miesepetriger Winter – das kann ganz schön auf die Stimmung schlagen. Folgenden Sternzeichen schenkt das Universum diese Woche allerdings eine extra Portion Motivation und gute Laune – und zum Glück ist die höchst ansteckend.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben diese Woche die beste Stimmung

Steinbock

Mitten in der Geburtstagssaison des Steinbocks ist das Erdzeichen laut Horoskop in Topform! Steinböcke wissen momentan genau, was sie wollen, haben zudem große Lust, etwas zu erleben und Kontakte zu knüpfen, und lassen sich diese Woche noch weniger verunsichern als sonst. Auch ihren Mitmenschen schenkt das Sicherheit und Entspannung und wer gerade mit dem Gedanken spielt, etwas Abenteuerliches oder Neues auszuprobieren, und dabei nicht alleine sein möchte: Bei einem Steinbock seid ihr an der richtigen Adresse.

Skorpion

Skorpione kann diese Woche nichts erschüttern. Geistig und mental sind sie topfit und in der Lage, auf jede Herausforderung souverän und cool zu reagieren. Davon abgesehen hat das Wasserzeichen diese Woche ein besonders glückliches Händchen für Kommunikation. Es trifft stets den richtigen Ton, ohne seine Aussagen dabei zu verwässern. Gepaart mit der dem Skorpion eigenen Sensibilität und Aufmerksamkeit für seine Mitmenschen macht das das Sternzeichen zum idealen Berater, Trostspender, Motivationscoach und Stimmungsmacher – kurz: zu einem Menschen, den man in seiner Nähe guuut gebrauchen kann!

Schütze

Schützen starten selbstbewusst und mit viel Energie ins neue Jahr. Es fällt ihnen leicht, auf ihr Gefühl zu hören und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Das verleiht ihnen einerseits eine entspannte, ausgeglichene Aura, die positiv auf ihre Mitmenschen wirkt, und schenkt ihnen andererseits Kraft, um auf andere einzugehen und sich aufrichtig für sie zu interessieren. Wer also eine Portion Wärme und Energie tanken möchte, ist bei dem Feuerzeichen diese Woche an der richtigen Adresse.

Weitere Infos und Vorhersagen für diese und die anderen Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop.