Manchen Menschen ist das Glück einfach in die Wiege gelegt. Aber wer sind diese glücklichen Menschen? Hier kommen drei Sternzeichen, die in der nächsten Woche von einer astrologischen Glückssträhne profitieren.

Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, welche Sternzeichen in der kommenden Woche am glücklichsten sein werden? Die Antwort ist sowohl einfach als auch kompliziert. Alle Horoskope haben ihre Höhen und Tiefen, und es ist nicht das Sternzeichen allein, das das Glück bestimmt, sondern auch das individuelle Handeln und die Denkweise. Aber beginnen wir mit den glücklichen Tierkreiszeichen, bei denen die Planeten in der nächsten Woche besonders günstig stehen.

Wassermann

Du wirst in der nächsten Woche viel Unterstützung vom Universum bekommen, sodass du mit Leichtigkeit Entscheidungen treffen kannst. Saturn steht im Wassermann – eine Traumkombination. Der Planet und das Sternzeichen haben eine sehr gute Verbindung zueinander. Wenn du schon seit einiger Zeit Probleme mit einer Entscheidungsfindung hast, hilft dir die Saturn-Energie jetzt aus. Achte dabei darauf, dass du dir selbst treu bleibst und keine Angst hast, "Nein" zu sagen. Und wenn du das Gefühl hast, dass etwas nicht mehr in dein Leben passt, dann lass es bewusst los – es wird dir neue Türen öffnen.

Steinbock

Der Steinbock zählt zu den ambitioniertesten und ehrgeizigsten Sternzeichen. Und jetzt, da die Sonne im Steinbock steht, sind die Erfolgschancen für nächste Woche deutlich erhöht. Du arbeitest fleißig, gehst entschlossen deinen Weg und hast eine gesunde Einstellung zum Leben. Die besten Voraussetzungen dafür, dass deine Bemühungen von Menschen in deiner Umgebung wahrhaftig gewürdigt werden – Balsam für deine Seele.

Zwilling

Mars ist der Gott des Krieges in der römischen Mythologie. Er ist einer der wichtigsten astrologischen Planeten. Der Planet dient als Wegweiser für unsere Handlungen und hilft uns dabei zu erkennen, welche Taten in welchen Momenten für unser Leben notwendig und wichtig sind. Zwillinge profitieren in der nächsten Woche besonders von seiner Energie, denn der Planet verweilt aktuell in dem Sternzeichen. Er schenkt dem Tierkreiszeichen Kraft, Mut und dient als Schutzschild vor möglichen energetischen Angriffen.

Verwendete Quelle: astro.de