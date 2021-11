Die Skorpionsaison nähert sich ihrem Ende, und eine Mars-Uranus-Konjunktion weckt Ängste und Unsicherheiten. Welche Sternzeichen vom 15. bis 21. November dennoch eine Glückswoche zu erwarten haben, liest du hier.

Unabhängig von den Sternen drückt der November einigen Menschen auf die Stimmung. Dunkelheit, Kälte, Kargheit – bei manchen Leuten dämpfen die vorwinterlichen Verhältnisse die Lust und Motivation, nach draußen zu gehen und sich mit anderen zu treffen. Den meisten fehlt dann dieser Kontakt, ohne dass es ihnen bewusst ist. Hinzu kommt bei vielen, dass sich Bedingungen wie Kälte und Dunkelheit negativ auf ihr körperliches und psychisches Befinden auswirken.

Doch die dunkel-kalte Jahreszeit hat auch etwas Positives: Wir finden zur Ruhe. Wir fühlen uns weniger getrieben, spüren weniger FOMO. Wir richten unseren Blick auf uns, unsere Liebsten, unser Zuhause, besinnen uns auf unseren engsten, beständigsten Kreis und unsere Werte.

Aus astrologischer Sicht wird die dritte Novemberwoche und die letzte Woche der Skorpionsaison besonders von dem Vollmond am 19. November geprägt, außerdem triggert die Konjunktion von Mars und Uranus Ängste und fördert Misstrauen gegenüber den eigenen Fähigkeiten. Merkur und Uranus ermutigen zu Ehrlichkeit, die sich in manchen Fällen lohnt, in anderen zu Konflikten und Verletzungen führen kann.

Folgende Sternzeichen brauchen sich bezüglich der Woche vom 15. bis 21. November keine allzu großen Sorgen zu machen, für sie stehen die Sterne insgesamt günstig.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 15. bis 21. November

Fische

Fische verfügen generell über sehr viel Fantasie, Kreativität und Schöpfergeist, der nun auf eine von Neptun und Lilith außerordentlich geschärfte Weitsicht trifft. Gute Voraussetzungen, um Zukunftspläne zu entwerfen, die über das stets Vorhersehbare hinausgehen. Du bist in der Lage, hinter die Fassade zu schauen, erkennst Wesentliches und Grundlegendes überdurchschnittlich schnell und klar. Diese Gabe wird dir in dieser Woche besonders nutzen, da sie dir ermöglicht, Ruhe zu bewahren, wenn andere Menschen vom Schein der Dinge aufgeschreckt werden. Wichtig ist, dass du deiner inneren Stimme traust und dich nicht von äußeren Kräften leiten lässt.

Stier

Stiere bekommen in dieser Woche die Chance zu erkennen, wie sehr sie sich in den vergangenen Monaten weiterentwickelt haben, und das macht sie zu recht stolz. Du hast dich von Ballast und einengenden Glaubenssätzen befreit, bist mutiger geworden, eigenständige Entscheidungen zu treffen und dabei auf dein Herz zu hören. Das ist nicht selbstverständlich, sondern kostet Kraft und Überwindung. In Beziehungsfragen hast du derzeit ein hervorragendes Gespür dafür, den richtigen Ton zu treffen. Oder zu fühlen, wann es an der Zeit ist zu schweigen.

Schütze

Für Schützen bietet sich diese Woche an, um sich in sich selbst zu kehren und einmal gründlich aufzuräumen. Mittlerweile bist du reif und stark genug, um dich den Fragen und/oder Schmerzen zu stellen, die dich in der Vergangenheit überfordert und geängstigt haben. Zugegeben, das macht nicht unbedingt Spaß. Doch es ist nötig, damit du auf deinem Weg voranschreiten kannst und dich befreit fühlst. Schon während des Prozesses wirst du merken, dass er dir guttut und dass er dir dabei hilft, deine Kräfte und dein Wesen zu entfalten. Fürchte diese Reise nicht, sondern freu dich ruhig darauf. Sie wird sich auf jeden Fall lohnen.

Verwendete Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info