Horoskop: Diese Sternzeichen sind die Glückspilze der Woche vom 16. bis 22. März

Puh ... ganz schön was los momentan, oder? Wahnsinn, was so ein kleines Virus anrichten kann! Allerdings bietet diese Situation uns allen die Gelegenheit zu beweisen, dass wir zusammenhalten und Rücksicht aufeinander nehmen, wenn es ernst wird. Wem nützt es schon, Panik zu schieben? Konzentrieren wir uns lieber auf die schönen Dinge: Am Freitag ist offiziell Frühlingsanfang! Und folgende Sternzeichen blühen passend dazu in der Woche vom 16. bis 22. März so richtig auf.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben die beste Woche vom 16. bis 22. März

Steinbock

Oh lala, schnallt da etwa endlich jemand, was für ein liebenswerter und attraktiver Mensch er ist? Jupiter und Venus versuchen es dir jedenfalls mit aller Macht klar zu machen! Sie schenken dir eine unwiderstehliche Ausstrahlung sowie ein positives Körpergefühl und machen dir Mut, dich zu zeigen und aus dir herauszugehen – was bei deinen Mitmenschen prompt gut ankommt. Außerdem bist du dank Venus kreativ und Mars unterstützt mit der nötigen Energie. Mach jetzt bitte nicht den Fehler, an dir zu zweifeln. Du bist wirklich SUPER!

Fische

Gute Nachrichten: Deine Glückssträhne ist noch immer nicht zu Ende! Sowohl Merkur als auch Mars stehen hinter dir und geben dir starke Nerven und viel Energie. Klar, dass du als Ruhepol in all dem Chaos bei deinen Mitmenschen momentan besonders punktest! Der sich immer mehr durchsetzende Frühling tut sein Übriges, um deine Laune zu heben. Genieß diese Zeit und lass dich bloß nicht verunsichern!

Krebs

Deine sportliche Motivation ist zwar gerade nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber keine Sorge: In allen anderen Bereichen läuft's bei dir spitze! Du bist diese Woche sehr kommunikativ und einfühlsam, was dir sowohl im Privatleben zugute kommt als auch im Job. Es fällt dir leicht, andere zu überzeugen und auf sie einzugehen – Jackpot! Gönn dir in deiner Freizeit gerne etwas Ruhe und vielleicht mal einen Saunabesuch, eine Gesichtsmaske oder Ähnliches. Die Lust, dich auszupowern, meldet sich auch von allein früh genug wieder zurück.

Weitere Infos zu diesen und den anderen Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop.