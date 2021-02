Da ist es auch schon wieder so weit: Die letzte Februarwoche liegt vor uns. Für welche Sternzeichen die laut Horoskop ganz besonders schön wird, verraten wir hier.

Zunehmender Mond, kein rückläufiger Merkur mehr, Fischesaison und das Ende des kalendarischen Winters – in der Woche vom 22. bis 28. Februar riecht es nach Entspannung und Hoffnung. Tatsächlich scheint nun eine Zeit zu beginnen, in der wir alle etwas durchatmen können und langsam wieder zu Kräften kommen. Folgende drei Sternzeichen haben insbesondere in dieser letzten Februarwoche laut Horoskop ein paar sehr glückliche Tage zu erwarten.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 22. bis 28. Februar

Wassermann

Jupiter im Wassermann – das kann ja nur eine gute Woche für dich werden! Du fühlst dich fit und motiviert, deine körperlichen wie seelischen Selbstheilungskräfte sind nun beeindruckend. Wie immer sprudeln in deinem Kopf die Ideen – doch zur Abwechslung gelingt es dir jetzt auch, sie anderen zu vermitteln und deine Mitmenschen dafür zu begeistern. Zum Glück, denn dein Gespür für Trends und Zeitgeist ist gerade ausgezeichnet! Auch im Sozialen läuft's bei dir super, Kommunikationsplanet Merkur unterstützt bei tiefgründigen Gesprächen. Du fühlst dich deinen Liebsten so nahe wie selten.

Fische

Die Sonne befindet sich nun in deinem Zeichen – tatsächlich spürst du das innerlich wie äußerlich und das ist alles andere als selbstverständlich (frag mal den Wassermann, wie seine Geburtstagssaison für ihn so angelaufen ist ...). Mars und Sonne spendieren eine Extraportion gute Laune, du springst morgens nahezu aus dem Bett und freust dich auf das, was vor dir liegt. Zurecht, denn sowohl beruflich als auch beziehungstechnisch läuft es bei dir super. Im zwischenmenschlichen Bereich dominieren Harmonie und Sympathie, Nähe, Zusammenhalt und Teamwork sind die Schlagworte deiner Woche.

Widder

Widder schaffen es in dieser Woche auf nahezu wundersame Weise, alles unter einen Hut zu bringen und auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen – im Takt und mit einer Anmut, die ihnen niemand so schnell nachmachen wird. In deinen privaten Beziehungen bist du für deine Liebsten da und fungierst als wichtige Stütze und Stärkung. In der Liebe riecht es nach Romantik und Prickeln. Im Job gewinnst du an Selbstvertrauen und findest den nötigen Mut, um etwas zu wagen und deine Komfortzone zu verlassen. Kleiner Spoiler: Das wird belohnt! In deiner freien Zeit gehst du sehr achtsam mit dir um. Gesundes Essen, weder zu wenig noch zu viel Bewegung und Momente der Ruhe und Entspannung halten dein Energielevel nun auf einem hohen Niveau.

