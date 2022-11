von Mara Rehfisch Während das Glück mancher Menschen von einer gut laufenden Partnerschaft abhängt, ist eine feste Bindung bei diesen beiden Sternzeichen wiederum zweitrangig.

Für die einen ist die Vorstellung der blanke Horror, für wiederum andere der Befreiungsschlag: die Rede ist vom Single-Dasein. Während sich manche Leute permanent jemand anderen an ihrer Seite wünschen, gibt es besonders zwei Sternzeichen, deren Voraussetzungen fürs Glücklichsein ganz andere sind.

Widder

Offen, zugänglich und sehr ehrlich. Menschen mit dem Sternzeichen Widder machen es einem nicht besonders schwer, an sie heranzukommen, doch genau das kann ihnen manchmal zum Verhängnis werden. Denn der Widder kann – vor allem in Beziehungen – sehr launisch und direkt werden. Sobald er von einer Sache genervt oder gestresst ist, lässt er das die andere Person sofort wissen, manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste. Das führt vor allem in Kombination mit einem ähnlich dynamischen Sternzeichen häufig zu Konflikten.

Mit seinem Temperament klarzukommen mag für andere zwar nicht immer einfach sein, der Widder selbst kommt jedoch prima mit sich zurecht. Das energiegeladene Sternzeichen liebt es, sein Tempo selbst zu bestimmen, mit Elan voranzuschreiten und zieht seine Kraft besonders aus dem Alleinsein. Das ist aber völlig okay, denn eine gesunde Beziehung zu sich selbst ist für ihn ebenfalls erfüllend.

Zwilling

Wer schon einmal einen Zwilling gedatet hat, weiß, es fühlt sich manchmal so an, als würde man zwei unterschiedliche Personen treffen. Diese Sternzeichen gelten als äußerst überzeugend und können ihrem Gegenüber in einem Moment das ultimative Gefühl von Sicherheit geben, es einem im nächsten Moment aber auch schon wieder entziehen.

Zwillinge können sich manchmal nur schwer entscheiden oder festlegen. Kein Wunder also, dass diese Sternzeichen häufiger als Singles anzutreffen sind. Ein passender Deckel für den Zwillings-Topf sollte also mindestens für den einen oder anderen Stimmungswechsel gewappnet sein und auch mal ein Machtwort in Sachen Entscheidungsfindung sprechen können. Lohnt sich, denn Zwillinge sind gleichzeitig sehr liebenswert. So wissbegierig und selbstständig wie das Sternzeichen ist, weiß es sich aber auch genauso gut als Single zu beschäftigen!