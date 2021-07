Gerade kluge Menschen schätzen sich meist weniger intelligent ein, als sie eigentlich sind. Welchen Sternzeichen das laut Horoskop besonders oft passiert, liest du hier.

Manche Menschen schätzen sich vielleicht ein wenig klüger ein, als sie tatsächlich sind. Andere glauben, sie wären in etwa so clever wie der Durchschnitt, obwohl sie in Wahrheit vergleichsweise viel auf dem Kasten haben. Gerade intelligente Menschen sind sich meist darüber im Klaren, dass ihre geistigen Fähigkeiten begrenzt sind und dass es viel mehr gibt, was sie nicht wissen oder verstehen, als was sie wissen und verstehen. Sie sehen ein, dass die Welt komplexer ist, als sie sie wahrnehmen, und gehen davon aus, dass alle Menschen das tun. Doch dem ist nicht so. Einige Leute sind glauben, diese einfache Welt in ihrem Kopf wäre die Wahrheit. Und unter anderem das kann intelligente Personen verunsichern und ins Zweifeln bringen.

Folgende Sternzeichen sind typischerweise intelligenter, als sie selbst denken.

Horoskop: Diese Sternzeichen sind klüger, als sie denken

Wassermann

Wassermänner haben manchmal sehr ausgefallene Ideen und ungewöhnliche Gedanken, die viele andere Menschen nicht auf Anhieb verstehen. Deshalb bekommt das Luftzeichen häufig gespiegelt, dass seine Gedanken und Ideen falsch oder unsinnig sind, und beginnt dadurch, selbst an sich zu zweifeln. Auch wenn die Mehrheit der Menschen nicht außergewöhnlich klug ist, sondern durchschnittlich: Immer wieder anders zu denken als das Umfeld, hinterlässt nun mal emotionale Spuren, die nicht so einfach wegzuwischen sind.

Waage

Waagen unterstellen ihren Mitmenschen in der Regel sehr viel Gutes und trauen ihnen mehr zu als sich selbst. Sie lassen sich leicht beeinflussen und von ihrer Meinung abbringen, da sie davon ausgehen, andere machen sich mehr Gedanken und wissen es im Zweifel besser als sie. Dabei ist das Luftzeichen in Wahrheit nicht nur überaus kreativ, sondern auch sehr schnell im Kopf und klug. Waagen verfügen über einen scharfen Blick für das Wesentliche, können aber selten daran glauben, dass sie es sehen.

Schütze

Schützen denken in der Regel sehr komplex und betrachten die Welt aus vielen unterschiedlichen Perspektiven. Deshalb brauchen sie oft lange, um zu einer Antwort oder Meinung zu finden – wenn es denn überhaupt dazu kommt. Eine abschließende und unabänderliche Meinung bildet sich das Feuerzeichen nämlich in den seltensten Fällen. Im Vergleich mit anderen Menschen, die zum Teil sehr überzeugt von ihrer Perspektive sind und glauben, vieles zu wissen, von dem der Schütze denkt, es nicht zu wissen, fühlen sich Schützen oft dumm und weniger kompetent. Obwohl sie eigentlich nur mehr bedenken als die anderen und häufig klüger sind, als sie ahnen.