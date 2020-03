Horoskop: Diese Sternzeichen sind liebenswerter, als sie denken

Wir alle müssen im Laufe unseres Lebens Selbstliebe lernen und unser Selbstbewusstsein stärken – schließlich kommen wir unsicher und unfertig auf die Welt und niemand bringt uns bei, wie Selbstfindung funktioniert (dafür lernen wir den Satz des Pythagoras ...). Welche Sternzeichen sich in der Regel leider besonders schwer damit tun, ihren eigene Wert zu erkennen und sich zu lieben oder zumindest zu akzeptieren, wie sie sind, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen wissen nicht, wie liebenswert sie sind

Löwe

Löwen wirken zwar häufig super selbstsicher und in sich ruhend. Doch unter der Oberfläche plagen das Feuerzeichen oft starke Selbstzweifel, die es durch Anerkennung und Bewunderung von anderen Leuten zum Schweigen zu bringen versucht. Auf negative Kritik reagiert der Löwe daher typischerweise empfindlich und manchmal fast schon aggressiv – weil sie bei ihm einen sehr wunden Punkt trifft. Was besonders problematisch ist: Dadurch, dass der Löwe nach außen hin so stark wirkt, merken nur die wenigsten, dass auch er Zuwendung, Zuspruch und Liebe braucht. Und so hat das Sternzeichen meist laaaange damit zu tun, seinen Selbstwert zu erkennen ...

Jungfrau

Jungfrauen bekommen vom Universum typischerweise eine besonders große Bürde in die Wiege gelegt: Perfektionismus. Das Erdzeichen fühlt sich nie gut genug, sieht immer Verbesserungspotenzial und arbeitet ständig an seiner Selbstoptimierung. Rein vom Verstand her weiß die Jungfrau natürlich, dass man als Mensch niemals perfekt sein kann und dass gerade unsere Makel und Schwächen uns liebenswert machen. Doch diese Erkenntnis auch zu fühlen und zu verinnerlichen, fällt dem Sternzeichen unfassbar schwer ...

Waage

Waagen denken oft, sie müssten immer gute Laune verbreiten und mit allem einverstanden sein, um gemocht zu werden – dabei hat dieses liebenswerte Luftzeichen soooo viel zu bieten und ist selbst schlecht gelaunt eine bereichernde, angenehme Gesellschaft! Ihre grenzenlose Kreativität, ihre natürliche, authentische Art, die ihr diesen unnachahmlichen Charme verleiht, ... Waagen sind einfach toll und gehören ganz klar zu den 12 liebenswertesten Sternzeichen aller Zeiten! Zu schade, dass sie das selbst nicht immer so sehen.

Skorpion

Der Skorpion jongliert in seinem Leben mit Extremen. Ganz oder gar nicht, 100 oder 0, schwarz oder weiß – was dazwischen liegt, interessiert das Wasserzeichen kaum. Klar, dass da auch das Unzufriedenheitspotenzial relativ groß ist. Zwar bringen seine klare Fokussierung und die hohen Ansprüche den Skorpion oft sehr weit nach vorne, doch auch das Glück rückt dadurch immer weiter weg. Die Frage ist, ob Erfolg das Wert ist ...