von Mara Rehfisch Gleich und gleich gesellt sich gern? Bei diesen zwei Sternzeichen definitiv, denn beide verbinden so einige charakterliche Parallelen.

In der Astrologie ist das Sternzeichen einer Person ausschlaggebend für bestimmte Wesenszüge. Denn der Stand der Planeten zum Zeitpunkt seiner Geburt hat großen Einfluss darauf, welche Charaktereigenschaften ein Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt und offenbart. Bei zwei der Tierkreiszeichen sind die charakterlichen Berührungspunkte nahezu erschreckend.

Widder und Schütze

Willensstark, mutig, unabhängig: Diese beiden Sternzeichen sind mit einer geballten Ladung Temperament gesegnet. Ein beachtlicher Teil davon geht auf die Kappe ihres gemeinsamen Elements, dem Feuer. Ihre Devise ist stets “ganz oder gar nicht“. Haben sie sich erst einmal eine Sache in den Kopf gesetzt, lassen sie nichts unversucht, um an ihr Ziel zu kommen. Beide Sternzeichen verbindet besonders ihr intensiver Lebensstil.

Wirklich alles, was sie im Leben angehen, ist mit einem hohen Maß an Intensität geprägt. Egal ob im Job, der Liebe oder bei der persönlichen Challenge: Die lebhaften Sternzeichen sehnen sich ständig nach Bewegung, dementsprechend ist Stillstand in ihren Augen ein rotes Tuch. Dabei schreiten sie völlig unerschrocken voran, manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste.

Eine Eigenschaft, die ihnen auch untereinander zum Verhängnis werden kann, denn wenn beide einmal richtig loslegen, kann es schon einmal zu hitzigen Diskussionen kommen. Was man allerdings immer von ihnen erwarten kann, ist die volle Portion Ehrlichkeit. Darauf legen sowohl der Widder- als auch der Schütze-Geborene sehr viel Wert. Eine Gemeinsamkeit, die man außerdem in beiden Charakteren wiederfindet, ist ihr Bedürfnis nach Freiheit. Versucht sie jemand in eine Ecke zu drängen, kann man damit rechnen, dass sie einem entwischen.

In der Regel braucht man bei beiden ebenfalls ein hohes Maß an Geduld, denn auch das ist ein Berührungspunkt, der beide vereint – ihre Ungeduld. Wenn man ihre Bedürfnisse hingegen ausreichend respektiert, wartet ein Herz aus Gold, welches mit sehr viel Liebe und Großzügigkeit gefüllt ist.

