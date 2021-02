Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen brauchen es, für andere Menschen da zu sein +++ Diese Sternzeichen reden meistens an anderen vorbei +++

4. Februar

Diese Sternzeichen brauchen es, für andere Menschen da zu sein

Natürlich müssen wir grundsätzlich erst einmal alle für uns selbst da sein und auf uns Acht geben. Doch folgenden Sternzeichen gibt es typischerweise besonders viel Kraft, sich (auch noch) um andere kümmern zu können.

Wassermann

Bei aller Spiritualität und obwohl es manchmal so wirkt, als lebe der Wassermann in seiner eigenen Welt und bekomme nicht mit, was um ihn herum passiert: Für seine Mitmenschen hat das Luftzeichen sehr feine Antennen und stets ein offenes Herz. Gerade für Leute in Not, für Minderheiten oder Personen, die nur bedingt für sich selbst einstehen können, setzt sich der Wassermann meist mit Leidenschaft und Engagement ein. Und in der Regel bewirkt er damit nicht nur für sie Gutes, sondern auch für sich selbst.

Fische

Fische haben typischerweise ein überaus starkes Einfühlungsvermögen, sie fühlen tatsächlich mit ihren Mitmenschen mit. Insofern ist es nur verständlich, dass sie sich kümmern und dafür einsetzen, dass es anderen gut geht – denn nur dann finden auch sie ihren Frieden. Davon abgesehen hat das Wasserzeichen aufgrund seiner Sensibilität und Kreativität ein Talent dafür, andere aufzubauen oder aufzufangen. Und etwas zu tun, was man gut kann, hat dem Selbstvertrauen schließlich noch nie geschadet.

Waage

Waagen beziehen aus ihrem Sozialleben grundsätzlich sehr viel Kraft, besonders dann, wenn es von Harmonie bestimmt ist. Und dass es das ist, dafür fühlen sie sich meist verantwortlich, denn sie verfügen über eine hohe diplomatische Begabung. Insofern ist es generell nachvollziehbarer Weise im Interesse des Luftzeichens, sich für das Wohl und konfliktfreie Miteinander seiner Mitmenschen einzusetzen – solange es dabei nicht komplett vergisst, sich auch um das eigene kümmern.

2. Februar

Drei Sternzeichen, die meistens an anderen vorbeireden

Kommunizieren ist ja so eine Kunst für sich. Folgende drei Sternzeichen mögen dafür durchaus Talent haben – allerdings kommt das bei anderen oft nicht richtig an ...

Krebs

Krebsen mangelt es weder an Empathie und Einfühlungsvermögen noch an Aufmerksamkeit und Interesse gegenüber ihren Mitmenschen. Allerdings fällt es ihnen manchmal eeetwas schwer sich zu fokussieren und für sich selbst klar zu kriegen, was sie eigentlich sagen möchten. Das ist zwar verständlich, wenn man eine so komplexe und umfangreiche Gefühlswelt hat wie das Wasserzeichen, steht einer erfolgreichen Kommunikation aber häufig im Weg.

Löwe

Löwen liiiiieben es zu reden! Meist sind sie witzig, schlagfertig, eloquent und schaffen es selbst bei längeren Geschichten, sie zu Ende zu erzählen, ohne unterbrochen zu werden. Geht es allerdings ums Zuhören ..., tun sich vor allem männliche Repräsentanten des Feuerzeichens zum Teil ziemlich schwer. Löwen sind typischerweise schnell gelangweilt, wenn sie nicht an der Reihe sind, und lauern meist nur darauf, möglichst bald wieder das Wort ergreifen zu können. Natürlich können sie auf diese Weise nie wirklich auf ihr Gegenüber eingehen und sich die Bälle hin- und herspielen, wie es in einem Gespräch sein sollte. Doch im Solo-Jonglieren macht dem Löwen niemand etwas vor.

Jungfrau

Die Jungfrau hat beim Kommunizieren fast das gegenteilige Problem vom Krebs: Sie ist oftmals so klar und effizient in ihren Aussagen, dass andere Menschen Schwierigkeiten haben können, ihr zu folgen. Natürlich gebrauchen wir zum Sprechen – also um Vorstellungen, Informationen oder Geschichten in Worte und Sätze zu packen – vorwiegend unseren Geist und unser Abstraktionsvermögen. Doch damit bei unserem Gegenüber etwas ankommt (und hängenbleibt ...), bedarf es immer auch einer emotionalen Komponente. Der genügend Raum zu geben, fällt Jungfrauen zum Teil äußerst schwer.