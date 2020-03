Momentan müssen wir alle zusammenhalten und rücksichtsvoll miteinander umgehen, damit so wenig Menschen wie möglich am Coronavirus sterben. Tatsächlich haben das die meisten mittlerweile begriffen und verhalten sich im Sinne des Allgemeinwohls vernünftig und diszipliniert. Folgenden Sternzeichen fiel das von Anfang an besonders leicht, denn ihnen liegt Rücksichtnahme in der Natur.

Horoskop: Diese Sternzeichen sind von Natur aus rücksichtsvoll

Steinbock

Steinböcke sind grundsätzlich sehr verantwortungsbewusst und haben ihre Mitmenschen stets im Blick. Sein klarer Blick und seine generelle Aufgeräumtheit hat es dem Erdzeichen zudem leicht gemacht, seine Rolle in der Coronakrise zu erkennen.

Wassermann

Wassermännern liegt gerade das Wohl schwächerer Menschen sehr am Herzen. Dem Luftzeichen fällt es daher leicht, Rücksicht zu nehmen und sich einzuschränken, um andere zu schützen.

Fische

Fische sind immer für ihre Mitmenschen da, auch wenn es bedeutet, eigene Interessen und Bedürfnisse zurückzustellen. Zwar fällt es dem Wasserzeichen nicht so leicht, Abstand von anderen zu halten und sich zu isolieren, doch unter den gegebenen Umständen tut es, was für alle das Beste ist.

Stier

Dem Stier ist grundsätzlich klar: Regeln sind für alle da. Stiere glauben fest daran, dass unsere Welt sinnvoll eingerichtet und strukturiert ist und halten sich deshalb so gerne an vorgegebene Regeln und Rahmen, weil sie wissen, dass das allen Menschen zugute kommt. Auch in dieser Zeit fiel es dem Sternzeichen leicht zu erkennen, dass die ergriffenen Maßnahmen dazu dienen, unsere Gesellschaft zu schützen.

Waage

Der geselligen Waage fällt soziale Isolation besonders schwer, doch um seine Mitmenschen zu schützen, würde das Luftzeichen alles tun. Immerhin bleiben der Waage ihr Optimismus und ihre Kreativität – beides hilft ihr, diese Krise zu überstehen.

Wie gesagt: Mittlerweile hat so gut wie jeder Mensch unabhängig von seinem Sternzeichen begriffen, was Phase ist. Lern- und anpassungsfähig sind wir schließlich zum Glück alle.