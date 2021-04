Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen sind wie der April +++

6. April 2021

Diese Sternzeichen sind wie der April

In unserem Kopf ist der Winter längst vorbei, die Uhren zeigen schon die Sommerzeit an und auch offiziell ist bereits Frühling – und dann gerät man plötzlich in Jeansjacke und Sandalen in einen Schneesturm. So etwas ist typisch für den April, von dem es nicht umsonst heißt, er macht, was er will (und nicht unbedingt, was er soll ...). Der April ist quasi der Rebell unter den Monaten, unberechenbar und facettenreich. Und jetzt mal unter uns: Erinnert das nicht schwer an folgende Sternzeichen ...?

Krebs

Bei Krebsen kann die Stimmung genauso schnell und heftig umschlagen wie das Wetter im April. Von Sonnenschein zu Hagelschauer, ohne dass man eine Wolke hätte heranziehen sehen. Das Wasserzeichen reagiert auf feinste Signale, die viele andere Menschen gar nicht wahrnehmen. Deshalb kommen seine Stimmungsschwankungen für einige überraschend und völlig unerwartet. Weil Krebse überaus vielseitig und tiefgründig sind, wird es mit ihnen niemals langweilig oder eintönig. Mit einem Krebs gleicht kein Tag dem anderen – genau wie im April.

Skorpion

Winter, Sommer, Frühling, Herbst? Der April kann quasi jede Jahreszeit imitieren – und ein Skorpion in beinahe jede Rolle schlüpfen. Das Wasserzeichen hat so viele unterschiedliche Gesichter und ist so wandelbar, dass es wahnsinnig schwer fällt es einzuordnen. Ob selbstbewusst und tonangebend, einfühlsam und supportive oder leidenschaftlich und hands-on, Skorpione können alles sein, und das sogar ohne sich zu verstellen. Es liegt nun mal in der Natur des Skorpions, mehrere authentische Gesichter zu haben, und unter anderem dafür lieben wir es ja auch – ähnlich wie den April.

Schütze

Schützen haben mit dem April vor allem das gemeinsam, was man ihm nachsagt: Sie machen, was sie wollen. Das Feuerzeichen tut sich schwer damit, Regeln und Anweisungen zu befolgen, weil es sich dann schnell fühlt, als wäre es ein Gefangener. Selbst wenn der Schütze eigentlich etwas tun möchte, was er tun soll, kann allein die Tatsache, dass er es tun soll, seinen Willen, es tatsächlich zu tun, schmälern – psychologisch sicherlich interessant, aber es näher zu beleuchten, würde an dieser Stelle zu weit führen ... Was hier unterm Strich zählt: Die ausgeprägte Freiheitsliebe und Eigenwilligkeit des Schützen macht ihn typischerweise ähnlich unberechenbar wie den April.