22. Februar

Diese Sternzeichen sollten vom 22. bis 28. Februar besonders auf sich aufpassen

In der letzten Februarwoche dominieren Frühlingsgefühle, Hoffnung und das Empfinden, die schwerste Zeit des Jahres geschafft zu haben. Und da hat natürlich niemand etwas gegen. Allerdings neigen vor allem folgende Sternzeichen in dieser Stimmung jetzt stark dazu, sich unter Umständen ein kleines bisschen zu übernehmen – von daher raten besonders ihnen die Sterne nun zu etwas mehr Achtsamkeit.

Stier

Von 0 auf 100 mit einem Mal schlafen? Das hätte der Stier jetzt am liebsten. Nachdem das Erdzeichen im Winter seine Aktivitäten wie die meisten Menschen angepasst und heruntergefahren hatte, versucht es, seit der Schnee geschmolzen ist, schon wieder Vollgas zu geben – und direkt an den letzten Sommer anzuknüpfen. Dass Köper und Seele da einfach so mitmachen, ist allerdings zu bezweifeln. Auch wenn du nun gerne nachholen würdest, was du in den letzten Monaten verpasst zu haben glaubst: Gönn dir zwischendurch genügend Ruhe und atme hin und wieder mal durch. Sonst könnte dir eine Zwangspause drohen, wenn das Leben um dich herum in voller Fahrt ist.

Waage

Waagen hat die Aussicht auf den Frühling durch den Winter gebracht, vor allem im Januar hat sie dem Luftzeichen viel Kraft gegeben – nun gilt es, diese Vorfreude in eine "Freude über" umzuwandeln und nicht an den eigenen (zu) hohen Erwartungen zu scheitern. Ja, der Winter ist fast vorbei (im März und April wird es sicherlich noch den einen oder anderen Einbruch geben ...), doch mit dem Schnee schmelzen nicht auch alle anderen Sorgen und versickern in Boden oder Kanalisation. Freu dich so viel, du magst, über die erwachende Natur, die steigenden Temperaturen und die längere Sonnenscheindauer. Aber erwarte nicht, dass dein Leben nun ein völlig anderes ist. Sonst wird deine Enttäuschung dir die Freude über all die schönen Kleinigkeiten am Ende nur trüben.

Skorpion

Skorpione spüren zurzeit eine große Kraft in sich und möchten diese am liebsten zum Wohle der gesamten Menschheit einsetzen. Du versuchst jetzt, jeden in deinem Umfeld aufzubauen und bist für alle anderen da – doch das birgt ein hohes Frustpotenzial, denn an manche Personen kommst du einfach nicht heran. Auch wenn du das Gefühl hast, es wäre nicht nötig, solltest du nun an dich denken und für dein eigenes Wohlergehen sorgen und dich davon abgesehen auf diejenigen konzentrieren, die dir wirklich nahestehen und am Herzen liegen. Sonst droht die Gefahr, dass du dich selbst verlierst – und am Ende niemand etwas gewinnt.