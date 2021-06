In Maßen und bei gleichzeitiger Rücksichtnahme ist Egoismus durchaus gesund. Diese Sternzeichen könnten laut Horoskop nun etwas egoistischer sein.

Sich um andere Menschen zu kümmern, Rücksicht zu nehmen, sich in ihre Lage zu versetzen – all das ist menschlich und zeichnet uns aus. Unser Sozialsinn ist eines unserer essentiellen Erfolgsgeheimnisse. Nichtsdestotrotz ist auch ein gesunder Egoismus wichtig für unser individuelles Glück und phasenweise neigen wir dazu, uns selbst zu vernachlässigen. Folgende Sternzeichen befinden sich derzeit in einer solchen Phase und sollten laut Horoskop jetzt etwas mehr an sich denken.

Horoskop: Diese Sternzeichen dürfen jetzt etwas egoistischer sein

Fische

Vor allem Jupiter lädt Wasserzeichen Fische nun dazu ein, seine ganz persönlichen Träume und Visionen zu verfolgen und sie sich zu erfüllen. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, diese überhaupt zu kennen und so zu entwickeln, dass sie realisierbar werden. Das wiederum erfordert Selbstreflexion und einen Fokus auf das eigene Leben. Klingt vielleicht egoistisch, nützt aber auch anderen Menschen. Denn nur wenn wir selbst glücklich und zufrieden sind, können wir das Leben anderer bereichern.

Krebs

Krebse sind grundsätzlich gerne für ihre Liebsten da und in der Regel auch große Stützen für andere Menschen. Zurzeit braucht das Wasserzeichen seine Kraft allerdings für sich selbst, da die Sterne ihm nun die Gelegenheit bieten, sein Leben neu zu gestalten und positiv zu verändern – das kostet einfach Energie. Keine Sorge: Die anderen kommen schon mal eine Weile ohne aufopferungsvolle Hilfe zurecht.

Löwe

Löwen legen in der Regel großen Wert auf anderer Leute Meinung und möchten es am liebsten möglichst vielen recht machen. Doch zurzeit sollten sie lieber auf ihre eigene Stimme hören und sich über Kritik hinwegsetzen. Das Feuerzeichen kann sich nun voll und ganz auf seine Intuition verlassen und schon bald werden sich Erfolge zeigen, wenn es jetzt an sich glaubt.

Waage

Waagen sind generell bereit, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, damit andere zufrieden sind. Nun ist es allerdings an der Zeit, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken und sich ganz bewusst etwas Gutes zu tun. Der Sommer lädt das Luftzeichen ausdrücklich dazu ein, sein Leben zu genießen und seinen Leidenschaften nachzugehen. Nett sein und Pflichten erfüllen kann es dann ja wieder im Winter.

Schütze

Schützen stecken in alles, was sie tun, viel Herz, Leidenschaft, Begeisterung und Engagement. Das Feuerzeichen geht niemals zu seinen eigenen Gunsten berechnend und strategisch vor, sondern setzt sich stets mit bester Absicht für die gute Sache ein. Dummerweise wird das nur selten angemessen entlohnt – dafür umso häufiger ausgenutzt. Die Sterne raten dem Schützen nun, etwas mehr an sich zu denken und zu überlegen, was ihn weiterbringt, was ihm etwas nützt und was ihn wirklich aus tiefstem Herzen begeistert. Und in das sein Herz, seine Leidenschaft und seine Energie zu investieren.