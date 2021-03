Diese Sternzeichen wissen nicht, was alles in ihnen steckt

Diese Sternzeichen unterschätzen sich selbst

Es gibt viele Menschen, die sich selbst unterschätzen und keine Ahnung haben, wie wertvoll und einzigartig sie eigentlich sind. Gründe dafür sind oft zum Beispiel übermäßig hohe Ansprüche und die banale Tatsache, dass wir alle an uns gewöhnt sind und daher unsere Fähigkeiten und Talente für selbstverständlich halten. (In folgendem Artikel findest du weitere Infos und Ursachen, warum du dich selbst unterschätzt.) Bei folgenden Sternzeichen ist der Hang zur Selbstunterschätzung typischerweise besonders ausgeprägt.

Fische

Fische unterschätzen typischerweise sowohl ihre Fähigkeiten als auch die Bedeutung ihrer Bedürfnisse. Gerade in Prüfungssituationen verliert das Wasserzeichen oft das Vertrauen in sich selbst und verliert vor lauter Aufregung die Nerven. Zudem denken Fische immer erst dann an sich, wenn alle anderen versorgt und glücklich sind. Dabei verdienen sie es – selbstverständlich – genauso wie jeder Mensch, zufrieden zu sein.

Zwillinge

Zwillinge sind in der Regel ausgesprochen clever, gewitzt und begabt – halten das allerdings für völlig normal und sich selbst deshalb zurück. Oft sind sie im Kopf schon drei Schritte weiter, während andere noch über Schritt eins diskutieren. Doch das nimmt das Luftzeichen meist eher zum Anlass, an sich selbst zu zweifeln, als das Wort zu ergreifen und seine Mitmenschen auf ihren Stand zu bringen. Verdenken kann man ihm das allerdings nicht – da es viele Leute gibt, die sich nicht einfach so helfen/ weiterbringen lassen können ...

Jungfrau

Jungfrauen glauben meist (zumindest unterbewusst), dass sie sich ihren Platz auf dieser Welt verdienen müssen, indem sie etwas leisten und alles, was sie tun, möglichst perfekt machen. Dabei lassen sie völlig außer Acht, wie liebenswert und bereichernd sie für ihre Mitmenschen sind – und zwar nur indem sie da sind und sind, wie sie sind. Das Erdzeichen unterschätzt seine Einzigartigkeit, den Wert seines Fühlens, seine Fähigkeit zur Empathie und so vieles mehr, das es ausmacht. Wahrscheinlich wäre ihm sehr damit geholfen, wenn es sich nur mal einen Tag aus den Augen eines anderen sehen könnte.

Schütze

Wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, überlässt der Schütze in der Regel gerne anderen den Vortritt. Der Grund: Das Feuerzeichen unterschätzt typischerweise die eigene Stärke und Belastbarkeit. Deshalb scheuen Schützen auch Probleme und Konflikte und fühlen sich schnell gestresst, wenn Erwartungen und Ansprüche an sie gestellt werden. Dabei ist das, was andere von ihnen erwarten, in der Regel nicht ansatzweise so viel, wie sie selbst von sich fordern, und sie können es mit Leichtigkeit erfüllen. Und an Stärke, Konflikte auszuhalten bzw. zu lösen, mangelt es dem Schützen in der Regel auch nicht.

Diese Sternzeichen werden von anderen ausgenutzt

Bist du auch immer diejenige Person, die beim Spazierengehen ausweicht, wenn ihr vier Leute nebeneinander entgegenkommen. Und die dann in Büschen oder im Matsch rumsteht, während die anderen entspannt weitergehen? Oder die, die sich immer für ihre Freund:innen ins Zeug legt und alles stehen und fallen lässt, um ihnen zu helfen – dann allerdings alleine dasteht, wenn sie selbst Unterstützung braucht? Falls es dich tröstet: Damit bist du nicht allein! Folgende Sternzeichen wissen, was du durchmachst. Denn sie werden typischerweise besonders oft ausgenutzt.

4 Sternzeichen, die schnell ausgenutzt werden

Fische

Fische neigen dazu, sich so intensiv in ihre Mitmenschen einzufühlen, dass sie sich selbst dabei vergessen. Sie sind immer für andere da, wenn sie gebraucht werden, bekommen den Support jedoch selten in gleicher Weise zurück – und meistens zeigen sie dann auch noch Verständnis dafür, dass sie hängengelassen werden. Für diejenigen, die sie ausnutzen, natürlich sehr bequem ...

Stier

Für Stiere ist es Ehrensache, für andere da zu sein. Sie legen großen Wert auf Treue und Verlässlichkeit, ihre Liebsten bedingungslos zu unterstützen, empfinden sie als selbstverständlich. Nun haben allerdings bekanntlich nicht alle Menschen ein so großes Ehrgefühl wie der Stier – und reagieren deshalb auf die "bedingungslose" Unterstützung des Erdzeichens nur selten mit einer Revanche oder wenigstens einem angemessenen Dankeschön.

Waage

Waagen würden sehr, sehr vieles tun, um Konflikte und schlechte Stimmung zu vermeiden – und sich beispielsweise niemals beschweren, wenn sie unfair behandelt oder übergangen werden. Das machen sich viele Menschen zunutze: Indem sie genau das tun und die Waage hemmungslos ausnutzen.

Schütze

Schützen sind extrem gutgläubig und denken grundsätzlich, die Welt ist gerecht. Sie verlassen sich darauf, dass sie das, was sie geben in irgendeiner Weise auch zurückbekommen. Deshalb geben sie in der Regel sehr gerne und sehr viel – und machen es anderen Menschen damit überaus leicht sie auszunutzen.