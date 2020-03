Ganz ehrlich: Ehrlichkeit ist fast immer die beste Entscheidung. Klar kann sie weh tun und auch mal etwas zerstören, aber mit einer Lüge zu leben ist auf Dauer meistens doch die schmerzhaftere Variante. Insofern sollten sich folgende Sternzeichen nicht beirren lassen, selbst wenn sie andere mit ihrer Ehrlichkeit manchmal verletzen. Aber: Vielleicht überdenkt ihr einmal, wie ihr euren Mitmenschen eure Wahrheit am besten vermittelt ...

Horoskop: Diese Sternzeichen verletzen andere mit ihrer Ehrlichkeit

Steinbock

Steinböcke sind in der Regel sehr direkt – weil das meistens einfach der effizienteste Weg ist, um voranzukommen. Das Erdzeichen möchte anderen mit seiner ehrlichen Art in erster Linie helfen, hat dabei aber nicht das beste Gespür dafür, was sie gerade brauchen und in welcher Verfassung sie sind. Hinzu kommt, dass der Steinbock selbst gut mit ehrlichem Feedback umgehen kann und eher verletzt ist, wenn er belogen wird, als schroff kritisiert. Wie sollte er da auf die Idee kommen, aus vermeintlicher Rücksichtnahme zu lügen ...?

Zwillinge

Wenn Zwillinge eines lieben, ist es Wahrheit. Unehrlichkeit fühlt sich für das Luftzeichen an wie Verrat. Kleines Problem: Zwillinge-Geborene nehmen das Leben generell leicht und können sich nicht so gut in Menschen hineinversetzen, die sich die Dinge sehr zu Herzen nehmen. Auf einige wirkt ihre ehrliche Art daher manchmal fast schon spöttisch und kalt.

Jungfrau

Jungfrauen hassen Geheimnisse! Menschen, die ihnen wichtig sind, belügen? Kommt für die Jungfrau einfach nicht in Frage. Lieber nimmt sie die Dinge selbst in die Hand und steht zur Wahrheit, als dass diese doch irgendwann ungeplant ans Licht kommt. Auch wenn es um Kritik und Feedback geht, teilen Jungfrauen offen und ehrlich aus, anstatt den Mund zu halten. Dahinter steckt aber nicht die Intention, zu meckern und sich selbst darzustellen, sondern die Absicht, Missstände zu beseitigen und die Welt so ein Stückchen besser zu machen.