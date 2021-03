Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen verstecken sich unter ihrer Maske +++ Diese Sternzeichen umgibt jetzt eine magische Aura +++

Horoskop 2021: Alle Infos und News zu den Sternzeichen

17. März

Diese Sternzeichen verstecken sich unter ihrer Maske

Machen wir uns nichts vor: Niemand ist stets hundertprozentig ehrlich und offenbart sein Innerstes, wem immer er oder sie begegnet. Wir alle tragen manchmal Maske und verbergen vor anderen, was wir nicht zu zeigen bereit sind. Folgende Sternzeichen tun sich in der Regel besonders schwer, ihre Maske abzulegen – manchmal sogar, wenn sie in den Spiegel schauen ...

Fische

Typischerweise kennen wir Fische als sehr warmherzige, anteilnehmende Menschen, die sich aufrichtig für andere interessieren. Doch sind sie vielleicht deshalb so fürsorglich, weil sie damit von sich selbst ablenken können? Kreisen sie um andere, um der Auseinandersetzung mit dem eigenen Kern auszuweichen? Hobby-Psycholog:innen würden das womöglich sofort bejahen und die Sache für geklärt halten. Aber ob es wirklich so einfach ist, wissen vermutlich nicht einmal die Fische selbst – allerdings tun es die Sterne.

Löwe

So sehr Löwen ihre Mitmenschen schätzen und achten – viele von ihnen haben immer auch eine kleine Portion Misstrauen, die sie davon abhält, anderen alles von sich zu zeigen. Kaum jemand kennt den geheimen wunden Punkt des Löwen, auf die meisten wirkt das Feuerzeichen stark, selbstbewusst und unerschütterlich. Allerdings hat das der Löwe weniger seinem unzerstörbaren Selbstvertrauen zu verdanken – als seinem Schauspieltalent ...

Skorpion

Der Skorpion lässt sich nur ungern in die Karten blicken. Tut er es doch, wählt er sehr sorgfältig aus, wem er diesen Einblick gewährt. Skorpione sind echte Verwandlungskünstler:innen. Sie tragen ihre Masken mit Sinn und Verstand und überlegen sich genau, wie sie sich wann und zu welchem Zweck präsentieren. Genauso gut, wie sie darin sind, ihre Mitmenschen zu durchschauen, wissen sie zu verhindern, ihrerseits durchschaut zu werden. Und so hat das Wasserzeichen grundsätzlich ein Ass im Ärmel – egal welches Blatt man ihm gegeben hat ...

15. März

Diese Sternzeichen umgibt jetzt eine magische Aura

Wie das immer so ist: Mal strahlt man selbst – und mal strahlen die anderen. Unser Charisma und unsere Aura schwanken genau wie unsere Stimmungen und unser Energielevel. Wir alle haben Phasen, in denen wir nach außen hin eher nichtssagend und unauffällig wirken, und solche, in denen wir andere verzaubern, ohne dafür auch nur das Geringste zu tun. Folgende Sternzeichen befinden sich derzeit in einer solchen Phase: Ihre Aura ist jetzt einfach magisch.

3 Sternzeichen mit magischer Aura

Fische

Merkur und Neptun zusammen in Fische – das verleiht dir jetzt eine höchst interessante Ausstrahlung! Zwar fühlst du dich (vor allem durch Neptun) selbst zum Teil etwas verpeilt und lost, doch auf andere wirkst du durch dein aktuelles Chaotentum nur noch sympathischer und nahbarer. Kein Wunder: "Schwächen" bieten Identifikationspotenzial, deine Mitmenschen finden sich jetzt in dir wieder und das löst angenehme und vertraute Gefühle dir gegenüber aus. Davon abgesehen lädt Merkur dich mit Inspiration und Ideen geradezu auf. In deinem Inneren spielt sich jetzt sehr viel Bedeutsames ab – und das sieht und bewundert man im Außen.

Zwillinge

Mars hat sich mittlerweile eingerichtet im Tierkreiszeichen Zwillinge – und beflügelt von dort nun deine Dynamik, Energie und Motivation. Egal was du tust und zu tun hast, du bist mit Begeisterung und Freude bei der Sache. Von außen ist das nicht nur deutlich wahrzunehmen, sondern auch ansteckend und mitreißend. Du bewegst jetzt deine Mitmenschen und machst ihnen Hoffnung und Mut. All deine Stärken – Humor, Verstand, Pragmatismus – kommen jetzt voll zur Geltung, und zwar auf eine sympathische, motivierende Art, denn auch wenn dir nun vieles gelingt, strahlst du dabei stets Demut und Menschlichkeit aus.

Löwe

Jupiter, Saturn und Merkur laden den Löwen ein sich zu öffnen – und verleihen ihm passend dazu nun eine besonders gewinnende, attraktive und sympathische Aura. Andere Menschen erkennen deine Bereitschaft, dich einzulassen: auf echte Gefühle, echte Nähe, echtes Leben. Innerlich magst du zum Teil etwas hin- und hergerissen sein und unsicher, wie verletzlich du dich wirklich machen kannst. Doch nach außen strahlen vor allem Aufgeschlossenheit und ehrliches Interesse an Echtheit und Tiefe – und das spricht genau die richtigen Menschen an, um deine innere Ambivalenz zu beheben.