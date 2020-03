Wir alle haben uns den April 2020 anders vorgestellt. Picknicken im Park, mit Freunden Eis essen gehen, Urlaub im Meer – das waren unsere Pläne, nicht zu Hause sitzen und Angst haben ... Aber immerhin sind unsere Vorhaben nur aufgeschoben, nicht aufgehoben! Außerdem bieten uns die nächsten Wochen die Chance zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Und die nutzen folgende Sternzeichen laut Horoskop ganz besonders gut.

Horoskop: Diese Sternzeichen wachsen im April über sich hinaus

Stier

Dem Stier macht in diesen Wochen besonders die Unsicherheit zu schaffen. Wie lange wird uns die Krise noch beherrschen? Wie schwer wird sie mich persönlich treffen? Wie geht es danach weiter? Lauter Fragen, auf die es bislang keine Antworten gibt. Doch statt sich davon lähmen zu lassen, machen Stiere jetzt das Beste aus der Situation. Sie konzentrieren sich auf das, was in ihrer Hand liegt, und finden in sich selbst Halt und Sicherheit. Das schenkt ihnen Selbstvertrauen und Unabhängigkeit – und davon werden sie auch in künftigen Krisen profitieren.

Krebs

Krebse beweisen im April große Stärke – und überraschen damit sowohl andere als auch sich selbst. Ausgerechnet das sensible Wasserzeichen, das öfter mal mit seinen Launen zu tun hat, wirkt in diesen Wochen besonders gefasst. Gegenüber seinen Mitmenschen ist der Krebs verständnisvoll, umsichtig und geduldig. Vielleicht zeigt sich in dieser Krise die herausragende emotionale Intelligenz der Krebs-Geborenen ...?

Jungfrau

Für Jungfrauen sind Chaos und Planabweichungen normalerweise schwer zu ertragen – doch mit den aktuellen Umständen gehen sie äußerst souverän um. Es scheint, als hätte das Erdzeichen eine Art Krisenmodus eingeschaltet, der ihm nun dabei hilft, den Überblick zu behalten und sinnvoll zu priorisieren. Auf jeden Fall macht es einen gewaltigen Entwicklungssprung, auf den es wirklich stolz sein kann.

Skorpion

Skorpionen wird im April endlich einmal so richtig bewusst, wie flexibel und wandlungsfähig sie eigentlich sind – und wie viele Fähigkeiten und Talente in ihnen stecken. Klar, dass diese Erkenntnis ihr Selbstbewusstsein stärkt und ihnen Mut macht für die Zukunft. Absolut zu recht!

