Horoskop: Diese Sternzeichen weinen besonders oft

"Ein Indianer kennt keinen Schmerz", "Zeit heilt alle Wunden", "was dich nicht umbringt, macht dich stark" – lauter völlig bescheuerte Sprichwörter, die nur darauf abzielen, Menschen dazu zu bringen, die Klappe zu halten, stumm vor sich hin zu leiden und nebenher brav weiter zu funktionieren. Tja, dummerweise ist diese Mentalität in der deutschen Kultur seeehr tief verwurzelt. Zum Glück gibt es aber einige Menschen, die sich davon nicht gängeln lassen, zu ihren Gefühlen stehen – und, wenn ihnen zum Heulen zumute ist, die Tränen einfach mal laufen lassen ...

Horoskop: Diese Sternzeichen weinen überdurchschnittlich oft

Fische

Fischen kommen besonders schnell die Tränen, wenn sie andere leiden sehen – egal ob Mensch, Tier, Pflanze oder Planet. Das Wasserzeichen erträgt einfach kein Unrecht und kommt nur schwer damit klar, wenn es nicht helfen kann. Kein Wunder, dass bei einem Menschen mit diesen Voraussetzungen oft die Tränen fließen – schließlich ist die Welt leider voller Leid und Ungerechtigkeit.

Krebs

Weinen ist ein Ausdruck von Gefühlen – warum sollte man sich den verbieten? So sieht es richtiger Weise der Krebs, deshalb würde er sich seiner Tränen niemals schämen. Als sehr sensible, einfühlsame Menschen haben Krebs-Geborene eine äußerst tiefe und bewegte Gefühlswelt. Natürlich gibt es dort auch dunkle Gegenden – und paradoxer Weise findet man aus denen mit Tränen in den Augen leichter wieder hinaus. Wie gesagt: Weinen befreit. Und der Krebs macht alles richtig.

Löwe

Löwen weinen aus allen möglichen Anlässen: Freude, Trauer, Wut, Angst, Selbstmitleid, Mitgefühl – you name it. Das Feuerzeichen hat nun einmal starke Emotionen und sieht überhaupt nicht ein, sie zu verstecken. Schließlich machen unsere Gefühle uns menschlich und liebenswert und wecken bei anderen Sympathie. Ist das nicht ein gutes Argument, sie zu zeigen? Für den Löwen jedenfalls schon.