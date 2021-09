Unsere Vergangenheit hat uns dorthin geführt, wo wir jetzt stehen. Welchen Sternzeichen sie sich diesen Monat in den Weg stellt, liest du hier.

Dass wir unsere Vergangenheit jemals hinter uns lassen, einen Strich drunter machen und von vorne anfangen könnten, ist eine Illusion. Alles, was wir erlebt haben, prägt uns. Alles, was wir in der Vergangenheit getan, entschieden und gefühlt haben, hat uns zu dem Menschen gemacht, der wir jetzt sind, uns in die Situation gebracht, in der wir uns nun befinden.

Manchmal wird Vergangenes mit einer solchen Kraft wieder präsent, dass wir uns glatt in eine andere Zeit versetzt fühlen. Sei es, dass uns etwas bewusst wird, was uns bislang stets nur unbewusst geprägt hat. Sei es, dass gewisse Muster aus unserer Vergangenheit plötzlich nicht mehr in unser Leben passen und uns im Weg stehen. Sei es, dass wir etwas fühlen, was eine Erinnerung weckt. Es gibt viele verschiedene Formen, wie uns unsere Vergangenheit einholen kann. Folgende drei Sternzeichen werden im September mit mindestens einer Bekanntschaft machen.

Horoskop: Diese Sternzeichen holt im September ihre Vergangenheit wieder ein

Steinbock

Steinböcken könnte es gerade eigentlich sehr gut gehen – wären da nicht diese Schuldgefühle, die sie daran hindern, ihr Glück zu genießen. Woher kommen sie? Woher kommt diese Überzeugung, dass du dir Liebe und Zufriedenheit verdienen müsstest, um sie annehmen zu können? Dem Ursprung dieses Glaubenssatzes nachzuspüren, wird in diesem Monat unumgänglich sein – um die Gegenwart und Zukunft mit offenen Armen willkommen heißen zu können.

Wassermann

Immer schön angepasst sein, Rücksicht auf andere nehmen, bloß nicht auffallen – das haben viele von uns als Kinder mit auf den Weg bekommen und es hat einige unserer Verhaltensmuster geprägt. Wassermänner haben in diesem Monat unter dem Einfluss von Saturn die Chance (und die Aufgabe), sich dieser Prägung zu stellen und davon zu befreien. Du bist nun mal besonders und das ist gut so. Mittlerweile bist du stark und selbstbewusst genug, um auszuhalten und dazu zu stehen, dass du einzigartig bist. Eine Begegnung mit deinem früheren Ich in der zweiten Septemberhälfte wird dir dabei helfen, das zu erkennen.

Jungfrau

Jungfrauen bekommen in diesem Monat die Chance, über sich hinauszuwachsen und sich – beruflich und/ oder privat – weiterzuentwickeln. Allerdings müssen sie vorher noch eine Sache erledigen: Ihrem inneren Kind erklären, dass Bescheidenheit nicht immer die richtige und angemessene Haltung ist. Du musst es nicht immer brav allen anderen recht machen, ohne dafür Dank zu erwarten. Denk auch mal an dich und sei stolz auf das, was du bist und fühlst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Du bist schließlich kein Kind mehr und außer deiner Gewohnheit gibt es keinen Grund, dich wie eines zu verhalten.

Verwendete Quelle: Brigitte-Zweiwochenhoroskop