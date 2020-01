Horoskop: Diese Sternzeichen werden immer nur ausgenutzt

An das Gute in allen Menschen glauben? Unbedingt! Sich für andere einsetzen und Leuten in Notlagen helfen? Noch unbedingter! Doch Achtung: Manchmal ist es schwer zu erkennen, wer wirklich Unterstützung braucht und es zu schätzen weiß, wenn man sich für ihn einsetzt, und wer dagegen andere Menschen nur benutzt, um sich Vorteile durch sie zu verschaffen. Folgende Sternzeichen sind so gutmütig, dass sie letztere Variante gar nicht erst für möglich halten – und deshalb leider allzu oft ausgenutzt werden ...

Horoskop: Diese Sternzeichen werden ständig ausgenutzt

Wassermann

Für Wassermänner ist es selbstverständlich, sich für Schwächere einzusetzen. Blöd nur, dass manche Menschen genau darauf setzen und sich schwächer und hilfsbedürftiger stellen, als sie sind, um aus Menschen wie dem Wassermann einen Vorteil zu ziehen ...

Fische

Mitgefühl ist ja schön und gut – doch gerade Fische sollten darauf achten, dass sie auch mit sich selbst mitfühlen und ihren eigenen Bedürfnissen Aufmerksamkeit schenken. Es ist nun einmal jeder Mensch zuerst für sich selbst verantwortlich – und wer das nicht wahrhaben will oder ernst nimmt, wird von denjenigen ausgenutzt, die es tun.

Waage

Waagen würden vieles tun, um Streit zu vermeiden. Klar, dass einige fiese, böse Menschen diese Eigenschaft hemmungslos zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen.

Schütze

Tja, man kann es mit dem Optimismus auch übertreiben – so wie gelegentlich der Schütze. Die Wahrheit ist nunmal: Die meisten Menschen sind vor allem auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und wer sich das nicht eingestehen möchte, ist eben leicht zu manipulieren.

