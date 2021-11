Älterwerden kann ganz schön schwierig sein – es sei denn, man wird mit jedem Jahr schöner! Auf welche Sternzeichen das laut Horoskop zutrifft, erfährst du hier.

Falten, graue Haare und der Gang ist mit 75 oftmals auch nicht mehr so leicht und beschwingt wie mit 25 – das Alter setzt uns Menschen ganz schön zu! Andererseits ... gewinnen die meisten mit zunehmender Lebenserfahrung ja zum Beispiel an Weisheit, Reife, Selbstbewusstsein und innerer Ruhe – und das strahlt häufig auch nach außen aus. Viele werden zudem gelassener und legen hässliche Eigenschaften wie Eitelkeit und Eifersucht ab. Wenn wir mal ganz ehrlich sind: Wer braucht schon glatte Haut, wenn er weise genug ist, sich über all die vielen schönen Kleinigkeiten im Leben zu freuen? Wer sagt, dass blonde Haare schöner sind als graue? Wer muss rennen, wenn er weiß, dass es doch nur darum geht, wo er hier und jetzt gerade ist? Kein Wunder, dass es durchaus einige Menschen gibt, die im Alter nicht nur schön bleiben, sondern mit jedem Lebensjahr sogar noch ein Stückchen schöner werden. Vor allem folgende Sternzeichen haben das "in Schönheit Altern" wunderbar drauf ...

Steinbock

Je älter er wird, umso selbstbewusster und zufriedener wird der Steinbock – kein Wunder angesichts dessen, was er im Leben alles erreicht. Und dann steht ihm sein Selbstbewusstsein auch noch so wahnsinnig gut ...!

Wassermann

Was Wassermänner als junge Menschen oft nur ahnen, wird für sie im Alter zur Gewissheit: Im Leben geht es nicht um Äußerlichkeiten und Besitz. Diese Weisheit macht sie unbeschreiblich schön.

Fische

Je älter sie werden, umso ausgeglichener sind die Fische. Ihr grenzenloses Verständnis für andere Menschen paart sich mit Achtsamkeit und Selbstsorge – und macht sie zu den attraktivsten Zuhörern, Beratern, Partnern überhaupt.

Widder

Widder blicken im Alter in der Regel auf ein sehr bewegtes, intensives Leben zurück. Sie haben alles ausgekostet und mitgenommen, was ging. Kein Wunder, dass sie da eine Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen, die einen einfach nur verzaubert.

Stier

Alte Stier-Menschen sind meist der lebendige Beweis: Wer sich selber treu bleibt und Prioritäten im Leben setzt, kann jede Herausforderung bewältigen und hat am Ende ein reines Gewissen. Ein wunderschöner Anblick!

Zwillinge

In die Jahre gekommenen Zwillingen muss man oft nur kurz zuhören, um Lust und Neugier auf mehr zu bekommen. Nicht nur haben sie in ihrem Leben vieles gesehen – sondern auch fast alles verstanden. Ziemlich sexy!

Krebs

Krebse zeigen uns, dass wir alle ans Ziel kommen – wenn wir nur unserem Gefühl folgen. Je älter sie werden, umso meisterlicher können sie ihre Gefühle verstehen und umso mehr Stärke ziehen sie aus ihrer Sensibilität. Menschlichkeit. So schön!

Löwe

Löwen wissen oft schon als junge Menschen, was unsere größte und wichtigste Herausforderung im Leben ist: Selbstbewusstsein aufbauen und Selbstliebe lernen. Je älter sie werden, umso mehr durchschauen sie, wie das am besten funktioniert – und ein umso strahlenderes Vorbild werden sie für andere.

Jungfrau

Auch wenn sie nie die Perfektion erreichen, nach der sie streben: Jungfrauen zeigen uns, wie sehr es sich lohnt, sich zu bemühen. Mit jedem Lebensjahr lernen sie besser zu unterscheiden, was sie kontrollieren und in Ordnung halten können und wo Unordnung und Chaos okay sind. Wahnsinn, wie anziehend aufgeräumte Menschen wie die Jungfrau doch sein können ...

Waage

Optimismus und Milde strahlen im Alter sogar noch schöner als in der Jugend. Kein Wunder, dass Waagen mit jedem Lebensjahr noch ein Stück mehr aufblühen. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, dass sie mit zunehmender Erfahrungen lernen, sich selbst genauso gut zu behandeln wie andere.

Skorpion

Geht das Feuer von Skorpionen eigentlich nie aus? Offenbar nicht, im Gegenteil: Bei vielen wird es von Jahr zu Jahr eher noch heißer. Skorpione sind der Beweis für die Wandelbarkeit des Menschen – und dafür, dass zunehmende Reife das gleiche ist wie zunehmende Schönheit.

Schütze

Altersstarrsinn? Wird man bei einem Schützen niemals finden! Bis zum Schluss bleiben Schützen offen für jede Erfahrung und kosten ihr Experiment namens Leben vollends aus. Bewundernswert, sympathisch und einfach nur schön.