Laut Horoskop gibt es zwei Sternzeichen, die besonders gut zusammenpassen. Welche das sind und welche Eigenschaften sie zum unschlagbaren Team machen, erfährst du hier.

Den:die Traumpartner:in zu finden ist gar nicht so einfach. Online-Dating-Portale, Apps wie Tinder und Co. machen es nicht leichter und die "Jagd" nach dem:der Partner:in gleicht schnell der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Gerade am Anfang einer Beziehung kann niemand vorhersagen, wie lange diese hält – und wie gut man tatsächlich zusammenpasst, erfährt man meist auch erst, wenn die rosarote Brille in der Schublade verstaut ist.

Horoskop: Welche Sternzeichen geben ein Traumpaar ab?

Neben Kriterien wie Werten, Hobbys, Zukunftsvorstellungen und so weiter, kann auch ein Blick in die Sterne verraten, wie gut eine Person zu dir passt. Das Horoskop liefert nämlich zumindest Anhaltspunkte, ob du und deine auserkorene bessere Hälfte auch über einen langen Zeitraum harmoniert. Natürlich gibt es einige Sternzeichen-Kombis, die füreinander gemacht scheinen, aber zwei geben einfach das ultimative Dream Team ab.

Stier und Krebs: Das Perfect Match unter den Sternzeichen

Der sensible Krebs und der bodenständige Stier sind das Dream Team unter den Sternzeichen. Beide Tierkreiszeichen verfolgen dieselben Werte: Verlässlichkeit, Loyalität und Treue werden in ihrer Beziehung großgeschrieben. Sie unterstützen sich und halten sich gegenseitig den Rücken frei. Nie würde der:die ein:e Partner:in, die Gutmütigkeit des:der anderen ausnutzen oder rein aus Egoismus handeln.

In der Partnerschaft balancieren sie Schwächen und Stärken perfekt aus und geben somit ein tolles Paar ab. Wenn der empfindliche Krebs sich in seinen Emotionen verliert, holt ihn der rationale Stier schnell auf den Boden zurück und bietet ihm eine wegweisende Schulter. Stiere hingegen neigen dazu, verkopft zu sein und sich mit ihrer perfektionistischen Art zu verzetteln. Der Krebs ermutigt seine:n Partner:in dann loszulassen und das wahrzunehmen, was er:sie bereits geleistet hat. Gerade im beruflichen Kontext hilft das dem Stier, sein volles Potenzial zu entfalten.

Horoskop hin oder her, daran kann auch das Traumpaar arbeiten

Beide Sternzeichen sind von Natur aus eher häusliche Menschen, die ein gewohntes Umfeld bevorzugen und Routinen lieben. Das kann insofern von Vorteil sein, da sowohl der Krebs als auch der Stier sehr ähnliche Vorstellungen von ihrem Leben haben und sich nicht gegenseitig ausbremsen. Kanditat:innen für eine Weltreise sind an ihnen nicht verloren gegangen. Trotzdem schadet es beiden Tierkreiszeichen nicht – gerade weil sie zu Bequemlichkeit neigen – ab und zu aus der Komfortzone auszubrechen und sich Herausforderungen zu stellen.