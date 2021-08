Das Wochenende startet mit Freitag, den 13. – welche Sternzeichen laut Horoskop aber trotzdem sehr glückliche Tage haben werden, liest du hier.

Die Perseiden haben ihren Höhepunkt am Wochenende zwar gerade überschritten, doch noch immer nehmen sie Einfluss auf unser Fühlen und unsere Entscheidungen. In manchen Menschen triggern sie das Träumerische und Romantische, in anderen stärken sie Kühnheit und Mut und, zugegeben, an einigen Leuten geht der Meteorstrom auch völlig spurlos vorbei. Wir sind eben nicht alle gleich empfänglich für die Schwingungen, die astronomische Vorgänge mit sich bringen. Der zunehmende Mond befindet sich am Freitag und Samstag zunächst im Tierkreiszeichen Waage und wechselt dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Sternzeichen Skorpion. Für abergläubische Menschen steht das Wochenende unter einem schlechten Vorzeichen, da es mit Freitag, den 13. beginnt, doch aus astrologischer Sicht gibt es keinerlei Auffälligkeiten, die Anlass zur Sorge bieten.

Vor allem folgende drei Sternzeichen brauchen sich vor dem Unglückstag nicht zu fürchten, denn ihnen prophezeit das Horoskop vom 13. bis 15. August eine wundervolle Zeit.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 13. bis 15. August

Steinbock

Steinböcke können sich am Wochenende sehr gut abgrenzen und das Positive aus den Dingen für sich ziehen, ohne sich in Gedankenspiralen oder Sorgenzirkeln zu verlieren. Dadurch bist du offen für spannende Begegnungen, die dir Anregungen und Inspiration schenken – und diese Begegnungen müssen nicht mit Unbekannten sein.

Zwillinge

Vor allem Merkur, Venus und Mars ermutigen Zwillinge nun dazu, ihren ursprünglichsten Träumen Aufmerksamkeit zu schenken und ihre innersten Wünsche an- und ernst zu nehmen. Du befindest dich in einer Phase, in der du deine Identität neu ergründest, ausweitest und anpasst, und dazu gehört, dein Wollen mit einzubeziehen. Am Wochenende kannst du die Zeit wunderbar nutzen, um in diesem Selbstfindungsprozess entspannt und in Ruhe voranzukommen.

Waage

Waagen blicken generell mit sehr viel Wohlwollen und Optimismus in die Welt – und an diesem Wochenende auch auf sich selbst. Nun kannst du Frieden mit einigen Seiten an dir schließen, mit denen du üblicherweise haderst und die du nur schwer akzeptieren kannst. Vielleicht spielt dabei eine andere Person eine Rolle, die dir das Gefühl gibt, dass du liebenswert und perfekt bist, wie du bist. Vielleicht hast du einfach eine unverhoffte Erleuchtung. Doch auf jeden Fall ist es eine positive Entwicklung.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, Brigitte-Zweiwochenhoroskop