Am 12. und 13. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Für welche Sternzeichen im Zuge dessen laut Horoskop ein Wunsch in Erfüllung gehen könnte, liest du hier.

Alle Jahre wieder beleben die sogenannten Perseiden im Sommer unseren Himmel und lassen uns glauben, es regne Sterne. Vom 17. Juli bis zum 24. August ist das Spektakel für uns zu sehen, seinen Höhepunkt erreicht es stets um den 12. August – bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde soll es dann geben. 2021 sind die Perseiden gut zu beobachten, da durch den Neumond am 8. August die Nächte, in denen sie so richtig an Fahrt aufnehmen, besonders dunkel sind.

Was sind die Perseiden und warum sehen wir sie?

Bei den Perseiden handelt es sich um einen Meteorstrom aus den Zerfallsprodukten des Kometen 109P, auch bekannt als Swift-Tuttle. Auf seiner eliptisch verlaufenden Bahn um die Sonne verliert der Komet kontinuierlich Material und hinterlässt eine Staub- beziehungsweise Trümmerwolke als Spur. Im August kreuzt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Umlaufbahn dieses Kometen. Wenn die Trümmerteilchen von Swift-Tuttle mit hoher Geschwindigkeit auf unsere Atmosphäre treffen, bringen sie Luftteilchen zum Leuchten, die uns als Sternschnuppen erscheinen.

Einem Mythos zufolge heißt es, dass wir uns etwas wünschen können, sobald wir eine Sternschnuppe am Himmel sehen. Besonders folgende Sternzeichen haben laut Horoskop unter dem Einfluss der Perseiden, also dank der Trümmerwolke unseres zerfallenden Kometenfreundes Swift-Tuttle, gute Chancen darauf, dass mindestens einer ihrer Wünsche in Erfüllung gehen wird – egal, ob sie leuchtende Luftteilchen in unserer Atmosphäre erkennen oder nicht.

Horoskop: Diesen Sternzeichen erfüllen die Perseiden einen Wunsch

Löwe

Löwen haben in der Regel keine Schwierigkeiten damit, andere von sich zu überzeugen – was sie sich von Herzen wünschen, ist, einmal von sich selbst zu hundert Prozent überzeugt zu sein. Nun, laut Horoskop könnte sich im Zuge der Perseiden dieser Wunsch erfüllen. Überraschenderweise wird es dabei gar nicht um eine besondere Leistung gehen, die du erbringst, sondern um Entscheidungen, die du triffst und um die Werte, die sie reflektieren. Durch sie erkennst du, dass du dein Bestes gibst und im Großen und Ganzen mit dir im Einklang bist. Und diese Erkenntnis fühlt sich seeehr gut an.

Waage

Der Wunsch, bedingungslos akzeptiert und geliebt zu werden, ist den meisten Menschen vertraut – auch der Waage. Zur Zeit des Perseidenhöhepunkts wirst du spüren, dass es in deinem Leben eine oder sogar mehrere Personen gibt, für die du über allem stehst und unersetzlich bist, ohne dass du dafür etwas anderes tun müsstest, als du selbst zu sein.

Schütze

Schützen werden die Perseiden dabei unterstützen, etwas loszulassen, was sie unbewusst lange blockiert und daran gehindert hat, sich neuen Chancen und Lebensmodellen zu öffnen. Im Zuge dessen wirst du feststellen, dass Veränderungen zu gestalten und dich darauf einzulassen, deine große Stärke ist, und dass du bestens für die vor dir liegende Zeit aufgestellt und gewappnet bist. Diese Erfahrung schenkt dir Mut und Selbstvertrauen.

