Schon seit einigen Tagen veranstalten die Perseiden an unserem Himmel ein Wahnsinnsspektakel. Auf welche Sternzeichen sie eine nachhaltige Wirkung haben, liest du hier.

Alle Jahre wieder beleben die sogenannten Perseiden im Sommer unseren Himmel und lassen uns glauben, es regne Sterne. Vom 17. Juli bis zum 24. August ist der Meteorstrom für uns aktiv, doch seinen Höhepunkt erreicht er stets um den 12. August – bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde soll es dann geben. 2020 sind die Perseiden besonders gut zu sehen – wer jetzt eine Nacht unter freiem Himmel verbringt und Ausschau hält, sollte sich also genau überlegen, was er sich wünscht. Folgende Sternzeichen werden laut Horoskop durch die Perseiden einen Energieschub erfahren, der sie mindestens bis in den späten Herbst hinein durchströmt.

Horoskop: Diesen Sternzeichen spenden die Perseiden im August nachhaltig Kraft

Zwillinge

Wir alle wissen, dass Zwillinge nicht die esoterischsten Menschen sind und oft nur marginal von astrologischen Phänomenen beeinflusst werden – doch die Perseiden haben auf sie eine starke Wirkung. Du verspürst nun einen immer stärker werdenden Tatendrang gepaart mit Lust auf Veränderung. Von Tag zu Tag wird dir klarer, dass das Leben ein Experiment ist, das du selbst gestalten und bei dem du nicht scheitern kannst – weil jede Erfahrung, die du machst, ein Ergebnis ist, das dich weiterbringt. Kleiner Tipp, den du vielleicht sowieso berücksichtigen würdest: Zu zweit oder mit Gleichgesinnten macht Experimentieren doppelt so viel Spaß.

Jungfrau

Hui, da bahnt sich aber eine Erleuchtung der besonders bahnbrechenden Art an! Jungfrauen hatten in diesem Jahr schon einige Tiefpunkte, an denen sie frustriert waren und sich ohnmächtig fühlten – verständlich bei all den verrückten und bedrückenden Ereignissen der vergangenen Monate. Die Perseiden scheinen aus astrologischer Sicht jedoch gute Voraussetzungen für dich zu schaffen, die Dinge bzw. die Welt in einem anderen Licht zu sehen. Du hast jetzt die Chance zu erkennen, dass du selbst verantwortlich für deine Situation bist – und sie somit jederzeit verbessern kannst. Es klingt vielleicht nach einer Kleinigkeit, doch wenn du diese Erkenntnis zulässt, kann sich dein Leben dadurch nachhaltig verbessern – bzw. kannst du dein Leben dadurch nachhaltig verbessern.

Schütze

Nicht dass es der Schütze unbedingt nötig hätte, doch die Perseiden geben dem Feuerzeichen noch mal eine Extraportion Energie. Du hast Freude an dem, was du tust, spürst genau, was dir gut bekommt, und bist offen für alles, was kommt. Du fühlst dich unabhängig und frei (was du ja auch bist) und bist fest entschlossen, das Leben in all seinen Facetten zu genießen – statt in deiner Komfortzone aus Ritualen und Gewohnheiten festzusitzen. Wenn du nun noch eine Sternschnuppe am Himmel siehst, brauchst du dir eigentlich nur eines zu wünschen: Dass du auf diesem – deinem – Weg bleibst und weiterhin wirst, wer du bist.