Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diesen Sternzeichen merkt man ihren Schmerz nicht an +++ Drei Sternzeichen, die sich jetzt besonders hoffnungslos fühlen +++

Horoskop 2021: Alle Infos und News zu den Sternzeichen

3. Februar

Diesen Sternzeichen merkt man ihren Schmerz nicht an

Bei manchen Menschen sieht man sofort, wenn es ihnen schlecht geht. Folgende Sternzeichen dagegen ... können Trauer, Schmerz und Leid mitunter nicht einmal zeigen, wenn sie es wollen.

Stier

Stiere wirken nach außen hin tough, belastbar und äußerst resilient, so als könnte sie nicht einmal der stärkste Sturm in ihren Grundfesten erschüttern. Doch im Kern ist das Erdzeichen mitfühlend, sensibel und zum Teil sehr zerbrechlich. In wirklich schwierigen Situationen leidet der Stier meist im Stillen, zieht sich in sich zurück, doch lässt sich kaum etwas anmerken. Wer ihn gut kennt, spürt, dass er weniger präsent ist und nicht mehr ganz er selbst, doch von den meisten Menschen bleibt der Schmerz des Stiers meist unbemerkt.

Waage

Waagen haben ein (unbewusstes) Credo: Ja niemandem zur Last fallen, aber umso mehr für andere da sein. Sie verstecken ihren Schmerz regelrecht vor ihren Mitmenschen, spielen ihre Probleme runter, laufen zum Teil selbst vor ihnen davon. Um zu spüren, wenn es einer Waage schlecht geht, muss man schon sehr feinfühlig sein – oder einen ähnlichen Umgang mit Leid pflegen wie das Luftzeichen ...

Schütze

Schützen sind typischerweise sehr emotionale, zum Teil hochsensible Menschen. Umso mehr machen ihnen negative Gefühle wie Wut, Trauer und Furcht zu schaffen, denn wenn sie erst einmal da sind, verliert das Feuerzeichen schnell den Halt. Mit viel Kraft und Optimismus (und meist sehr erfolgreich) verbringt der Schütze deshalb zwar nach Möglichkeit den Großteil seines Lebens auf der Sonnenseite – doch wenn Leid und Schmerz dann doch einmal zuschlagen (was sie immer irgendwann tun ...), ist er mitunter nicht einmal in der Lage, diese Gefühle einzuordnen, geschweige denn zu kommunizieren oder zu zeigen. Schützen können fröhlich und ausgeglichen wirken, wenn sie in Wahrheit schwerste innere Kämpfe austragen. Und so bleiben sie meistens mit ihren Problemen allein, obwohl es genug Menschen gibt, die ihnen gerne helfen würden.

1. Februar

Drei Sternzeichen, die sich jetzt besonders hoffnungslos fühlen

Der Februar schenkt vielen Menschen neue Hoffnung und Motivation. Nur bei folgenden Sternzeichen kommt davon momentan leider nicht ganz so viel an ...

Wassermann

Eigentlich sollten Wassermänner jetzt Geburtstage feiern und ihre Träume verfolgen. Doch stattdessen sitzen sie zu Hause fest und müssen aufpassen, dass sie beim Spaziergang oder Weg zum Supermarkt nicht ausrutschen. Niemand nimmt dir übel, dass dir das nun auf die Stimmung schlägt. Irgendwann ist der Trost, den man in sich selbst und in der eigenen Fantasie und Traumwelt findet, eben auch mal aufgebraucht. Versuch trotzdem, deinen Blick auf die schönen Dinge in deinem Leben zu richten. Zum Beispiel ist es mittlerweile schon wieder merklich länger hell als noch im Dezember. Der Frühling kommt bestimmt – und in diesem Jahr wird er garantiert etwas ganz Besonderes für uns alle sein.

Stier

Stiere würden sich zurzeit am liebsten verkriechen und warten, bis es Frühling wird. Das sonst so pragmatische und positiv gestimmte Erdzeichen findet gerade einfach keine Motivation, ihm fehlen der Ausgleich und die Ablenkung im Leben. Zu allem Überfluss sind auch noch deine Liebsten zum Teil sehr gereizt und es kommt leicht zu Missverständnissen zwischen euch. Kein Wunder, dass du mies drauf bist. Aber mach dich deshalb nicht noch zusätzlich runter: Es geht schon wieder bergauf, dafür musst du jetzt nur ein bisschen durchhalten.

Skorpion

Zwischen deinen Wünschen und Ansprüchen und der Realität klafft eine riesige Lücke – und das leider nicht erst seit gestern. So langsam, aber sicher kippen nun die Ungeduld und Unruhe in dir Richtung Resignation und Ohnmachtsgefühl, eine für dich untypische und daher sehr schwer einzuordnende Entwicklung. Es ist völlig verständlich, dass du deshalb irritiert und verletzlich bist und nicht so aufmerksam und mitfühlend gegenüber anderen sein kannst wie sonst. Problem ist nur: Deine Mitmenschen können dir nur vor den Kopf schauen, sie wissen nicht, was in dir vorgeht. Und so kann es passieren, dass zu deinem inneren Kampf auch noch Druck und Belastungen von außen hinzukommen ...