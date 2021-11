Am Freitag, den 19. November, ist es wieder so weit. Der vorletzte Vollmond in diesem Jahr lässt auch die dunkelste Novembernacht leuchten. Drei Sternzeichen schenkt er diesmal besonders viel Kraft.

Der vorletzte Mondzyklus in diesem Jahr endet nicht mit einem gewöhnlichen Vollmond – nein, diesmal kommt es zu einer Vollmond-Finsternis. Dieses außergewöhnliche Ereignis beschreibt die linienförmige Formation von Sonne, Mond und Erde. Wobei unser Erdtrabant in der Mitte steht. Dabei durchkreuzt der Mond den Schatten der Erde und wird dadurch kurzzeitig vollständig verdunkelt.

In der Astrologie steht die Mondfinsternis für Sensibilität – Emotionen zeigen lautet das Credo – während der Vollmond im Tierkreiszeichen des Stiers für Gelassenheit, Ausdauer und Mut sorgt. Die Kombination aus beidem lässt drei Sternzeichen besonders aufblühen. Selbstsicher und inspiriert sind diese bereit für neue Aufgaben und Abenteuer.

Horoskop: Diese Sternzeichen profitieren vom Vollmond am 19. November

Fische

Der Vollmond strahlt in der Mitte des doch eher tristen Novembers besonders hell – und ganz besonders für dich. Denn Menschen mit dem Sternzeichen Fische sind von Natur aus empathisch und gefühlvoll, manchmal etwas zu sehr von ihren Emotionen getrieben. Der Mond verstärkt diese Eigenschaften jetzt und balanciert sie gleichermaßen aus. Er beleuchtet dein Sichtfeld und deckt vermeintliche Grenzen oder Hindernisse auf, die dich zurückhalten. Du schöpfst neuen Mut, der dir hilft, die Komfortzone zu durchbrechen. Das gilt für viele Bereiche deines Lebens – Liebe, Beruf, Freundschaften. Sei mutig und du wirst dafür belohnt werden.

Steinbock

Zwischenmenschliche Verbindungen und neu gewonnene Innigkeit mit Freunden oder der:dem Partner:in – vielleicht auch einer neuen Liebe – lassen den oftmals zurückhaltenden Steinbock aufblühen. Steinböcken wird nachgesagt, Einzelkämpfer zu sein: Das gilt jetzt nicht für dich! Du bist von lieben Menschen umgeben und im Team gerade am stärksten. Mit dieser gewonnenen Energie gehst du regelrecht euphorisch und mit viel Elan an Aufgaben heran und wagst einiges, was großen Mut erfordert – egal ob beruflich, in Freundschaften oder der Liebe. Diese Woche stehen alle deine Vorhaben unter einem guten Stern.

Löwe

Der Löwe ist eines der mutigsten Sternzeichen mit großem Anführerpotenzial. Du bist charismatisch und stehst gerne im Mittelpunkt, siehst dich aber auch immerzu in der Verantwortung, deine Truppe zusammenzuhalten. Der Vollmond erweckt deine emotionale Seite und erlaubt dir, zu fühlen und deine tiefsten Bedürfnisse zu kommunizieren. Diese Sensibilität möchtest du zunächst bekämpfen, bis du merkst, dass ganz enge Verbindungen nur so entstehen können. In zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Liebe oder Partnerschaft bekommst du das jetzt ganz besonders zu spüren. Für deinen Mut, dich zu öffnen, wirst du belohnt. Denn Freundschaften und Beziehungen erheben sich nun auf ein ganz neues Level.

Verwendete Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, mondrausch.com, instyle.de