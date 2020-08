Kaum zu glauben, aber wahr: Am kommenden Montag, 24. August beginnt schon wieder die Jungfrau-Saison. Für welche Sternzeichen das laut Horoskop eine gute Nachricht ist, liest du hier.

Um den 24. August verlassen wir – zusammen mit unserer Erde – die Umlaufbahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle und damit ist die Perseiden-Show 2020 für uns vorbei. Zeitgleich beginnt die Jungfrau-Saison, die typischerweise im Vergleich zur Löwe-Saison eine eher ruhigere Phase für uns bringt. In diesem Jahr stellen uns die Sterne in der Jungfrau-Saison allerdings ein paar Herausforderungen, die einige von uns überfordern könnten: Jupiter und Pluto verleiten dazu, hohe Ansprüche und Erwartungen an unsere Mitmenschen zu stellen – das fördert Auseinandersetzungen und Enttäuschungen. Auch Mars und Saturn wirken sich nicht gerade Frieden stiftend aus und so stehen im zwischenmenschlichen Bereich den meisten Sternzeichen schwierige Wochen bevor. Folgende drei Sternzeichen brauchen sich wiederum keine Sorgen zu machen, im Gegenteil: Für sie stehen die Sterne in der Jungfrau-Saison überwiegend großartig.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt die Jungfrau-Saison ab 24. August

Steinbock

Steinböcke können sich auf die Jungfrau-Saison wirklich freuen, und zwar in erster Linie aus einem Grund: Merkur! Merkur hilft dir jetzt dabei, den Durchblick zu erlangen und ihn auch in sehr komplexen Situationen zu bewahren. Selbst wenn die Emotionen um dich herum hochkochen und manch einer den Kopf verliert, bleibst du cool und unaufgeregt und kannst viel dazu beitragen, die Lage zu entspannen. Mit deiner rationalen, aufgeräumten Art tust du deinen Mitmenschen nun überaus gut und kannst sowohl im privaten als auch beruflichen Bereich Punkte sammeln.

Fische

Fische stehen in der Jungfrau-Saison vor allem unter dem Einfluss von Neptun. Er regt dich einerseits dazu an, über den Tellerrand zu schauen, andererseits unterstützt er dich dabei, dich selbst aus einer neuen, weiteren Perspektive zu betrachten. Auf einmal entdeckst du Möglichkeiten, die dir bisher stets verborgen waren, und wirst dir bewusst, wie frei und unabhängig du eigentlich bist: Wege, die du einschlagen kannst, gibt es tatsächlich mehr als genug. In deinem Innern spürst du jetzt eine große Kraft und jede Menge Energie – eine günstige Gelegenheit, um eine mutige Entscheidung zu treffen. Lass dich nicht von deinen Ängsten oder Selbstzweifeln bremsen: Was in deiner Vorstellung möglich ist, ist es auch in der Wirklichkeit.

Jungfrau

Klugheit und geistige Präsenz sind die großen Stärken der Jungfrau – doch in den kommenden Wochen entdeckt sie noch eine weitere Superkraft in sich: Ihren Willen. Du empfindest deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche jetzt besonders stark und nimmst sie endlich einmal angemessen ernst. Dabei stellst du fest, wie wichtig und hilfreich es ist, deine eigene innere Mitte zu finden, um für andere da sein zu können und so zu agieren, wie du es von dir selbst erwartest. Hörst du jetzt auf deine innere Stimme und folgst deinem eigenen Kompass, wird dich das nachhaltig stärken und positiv auf deine Zukunft ausstrahlen.

Lust auf weitere Astro-Formate? Dann höre doch mal in den "Mond-Talk" rein, wenn du magst! In dem Podcast sprechen die Astro-Experten Johanna Paungger und Thomas Poppe darüber, wie sich unser Lieblings-Trabant auf unser Leben auswirkt und wie wir im Einklang mit dem Mond Leben können. Einfach direkt hier im Player anhören oder über einen der folgenden Links zu den üblichen verdächtigen Podcast-Portalen: Audionow, iTunes, Spotify.