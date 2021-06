Diesen Sternzeichen spendet der Mars-Transit in Löwe am 11. Juni ganz viel Kraft

Am 11. Juni wechselt Energiebündel Mars ins Sternzeichen Löwe. Wer davon laut Horoskop besonders profitiert, liest du hier.

Kein Wunder, dass momentan viele Menschen so gut drauf sind: Zurzeit jagt ein astrologisches Großereignis das nächste. Angefangen von der Rückläufigkeit des Merkur, die Ende Mai begann, über die Libriden Anfang dieser Woche und natürlich die Sonnenfinsternis am Donnerstag wechselt nun auch noch am Freitag, den 11. Juni, der Planet Mars von Krebs ins Sternzeichen Löwe. Und damit trifft geballte Power auf geballte Power.

Der Planet Mars wirkt sich besonders auf unsere Willensstärke und Durchsetzungskraft aus. Er ist ein großer Motivator und Cheerleader, der uns dazu ermutigt, an unsere Träume zu glauben und zu unseren Leidenschaften zu stehen. Zwar sind die eigentlichen Verbündeten von Mars Widder und Skorpion, doch im Feuerzeichen Löwe entfaltet der Planet eine starke Wirkung, die wir meist als kraftspendend und positiv zu spüren bekommen. Folgende Sternzeichen können von dem Mars-Transit am 11. Juni laut Horoskop besonders profitieren.

Horoskop: Diesen Sternzeichen spendet der Mars-Löwe-Transit am 11. Juni sehr viel Kraft

Widder

Widder spüren im Zuge des Transit ihres Verbündeten Mars, dass es an der Zeit ist, Aufgaben abzugeben, um Kapazitäten für die Umsetzung neuer Ideen freizuschaufeln. Wozu alles allein machen, wenn es Menschen gibt, die fähig und vertrauenswürdig sind und an die man delegieren kann? Neue Herausforderungen und Projekte werden nun Begeisterung und Feuer entfachen. Auch in der Liebe verspricht es in Folge des Mars-Übergangs leidenschaftlich und emotional zu werden.

Löwe

Löwen erfahren unter dem Einfluss von Mars in ihrem Zeichen einen Boost an Motivation, Energie und Schaffensdrang. Zwar kommt Pluto etwas in die Quere und mahnt zur Selbstkritik, doch auch das kann gesund sein – und vor Übertreibung bewahren. Um möglichst viel aus dem Aufwind zu machen, den Mars nun beschert, empfiehlt es sich zu überlegen, wo die eigenen Prios liegen und was im Leben wirklich etwas bedeutet. Darein ist die Energie am besten investiert – und wird die größten Gewinne nach sich ziehen.

Skorpion

Dem Skorpion beschert der Mars-Transit sehr viel Elan. Das Wasserzeichen fühlt sich leicht und beschwingt und möchte Dinge jetzt anpacken, statt endlos zu überlegen. Zugleich schärft Mars jedoch seinen Verstand und den Blick für das große Ganze – und der offenbart, dass nicht jede Entscheidung sofort gefällt werden kann und dass abzuwarten hier und da die bessere Wahl ist. Macht aber nichts: Schließlich gibt es genug Bereiche, in denen Elan und Tatendrang nun gefragt und bestens angebracht sind.

Verwendete Quellen: questico.de, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop