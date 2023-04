Glücksbärchis der Woche Diesen Sternzeichen steht eine tolle Woche bevor

Die Sonne meint es gerade gut mit uns. Die warmen Temperaturen am Wochenende haben uns einen frischen Energieschub verpasst. Doch für bestimmte Sternzeichen haben die Sterne besonders viele positive Vibes parat. Bist du diese Woche auch eine:r unserer Glücksbärchis?

Manche Sternzeichen scheinen gerade einen perfekten Deal mit dem Universum zu haben. Das sorgt für Frühlingsgefühle, Power und Selbstbewusstsein, vor allem diese vier Glücksbärchis profitieren aktuell von den Sternen.

Krebs

Stark, unabhängig und selbstbewusst – so fühlt sich der Krebs gerade und strahlt diese ganz besondere Aura auch aus. Gelassen und souverän meisterst du gerade alles, was dich sonst aus der Ruhe bringt, und es gibt nichts, das in deinem stillen Gewässer hohe Wellen schlägt – natürlich metaphorisch gesehen. Sonne, Merkur und Mars verleihen dir Tatkraft, die auch andere ansteckt. Das zahlt sich nicht nur beruflich aus, sondern zeigt sich auch auf deinem Konto. Auch für die Liebe stehen die Sterne günstig. Du hast schon länger ein Auge auf jemanden geworfen, dich aber bisher nicht getraut, deine Gefühle zu offenbaren? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt – trau dich!

Schütze

Es klingelt in der Kasse! Merkur, Mars und Uranus sorgen diese Woche für ein dickes Plus auf dem Konto, doch nicht nur das: Schützen fühlen sich auch rundum wohl in ihrer Haut. Und das wiederum zieht auch die ein oder andere vielversprechende Bekanntschaft in deinen Bann. Auch im Job läuft es wie geschmiert. Mit Hilfe von Jupiter startest du vielleicht sogar neue, spannende Projekte. Ohne Zweifel: Schützen befinden sich diese Woche auf der absoluten Gewinnerseite.

Wassermann

Wassermänner ruhen aktuell so sehr in sich, dass sie sich unantastbar fühlen. Jupiter sorgt dafür, dass sie durch nichts zu erschüttern sind, und für eine riesige Portion Gelassenheit, um die man sie nur beneiden kann. Hinzu kommt eine starke Verbundenheit mit den Menschen, die du über alles liebst. Venus sorgt für tiefes Vertrauen und Zugewandtheit. Du ruhst in dir, fühlst dich wohl und kannst das auch an die weitergeben, die gerade dringend ein paar warme Wort brauchen.

Löwe

Die letzte Zeit lief nicht ganz so rund für dich? Dann entschädigen Venus und Jupiter dich diese Woche mit ganz viel positiven Erlebnissen. Im Job läuft es wieder, die Finanzen berappeln sich und auch in der Liebe hat die Durststrecke ein Ende. Das spürt man auch: Endlich strahlst du wieder voller Selbstbewusstsein. Enjoy!

